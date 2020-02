5 leyendas de WWE que estuvieron a punto de ser despedidas

La noticia del despido de Michelle Wilson y George Barrios tomó a medio mundo desprevenido, en uno de esos bombazos periodísticos que pocas veces se dan al año; hecho que nos lleva a recordar cómo el mismo destino pudo depararle a talentos que conocemos muy bien. Hoy son leyendas indiscutidas, futuros (o) miembros del Salón de la Fama WWE. Pero como todos, el camino a la cima no les estuvo exento de adversidades. Pudo haber sido peor, sin embargo, pues estas cinco leyendas de WWE estuvieron a punto de ser despedidas de la empresa en algún momento de sus carreras.

► Stephanie McMahon

Quizá debamos hacer un paréntesis en este caso, y es que si bien ella misma lo reconoció, habría que ver hasta qué punto se consideró dicha posibilidad. Se sabe que a pesar de tener sus beneficios, Vince no les regaló nada a sus hijos. Fueron de menos a más, comenzando con roles pequeños, y a medida que cumplían, ascendiendo escalones. Shane empezó en la sección de WWE Magazine y dio sus primeros pasos en pantalla como árbitro.

Stephanie se inició como modelo de ventas, participó en el departamento creativo y fue recepcionista en las instalaciones centrales de WWE en Stamford, Connecticut. Los hermanos estarán de acuerdo en un punto común:, por momentos, no es muy placentero trabajar con su padre. Directamente, Shane se fue por varios años fruto de diferencias y frustraciones con su progenitor; ella se quedó, pero padeció las exigencias. En declaraciones para con la ex presentadora Lilian García en su podcast Chasing Glory, la Vicepresidente Ejecutiva dijo:

“Desde la perspectiva de Vince McMahon en especial, debes ganarte cada cosa aun siendo su hija. Debes ser mejor que todos los demás, y él se encarga de ponerte a prueba diariamente. Casi fui despedida en numerosas ocasiones, no siempre ha sido muy bonito. Tuve que ganarme muchas cosas en el camino y también cometí muchos errores. Creo que la única forma en que realmente puedes crecer y mejorar es cometiendo errores».

► Randy Orton

Hay quienes discuten que basándonos estrictamente en la política anti-drogas, Randy Orton ya no debería ser parte de WWE. Y según su fundamento, tendrían razón. “The Viper” carga en sus espaldas con dos violaciones anunciadas en la Política de Bienestar, el programa de la compañía contra las sustancias prohibidas, siendo la primera en 2006 y la segunda y última, en 2012. Aunque, ¿fue en verdad la segunda?

Un rumor instalado por las malas lenguas habla de que aquel debería de haber sido el tercer strike del luchador, ya que en medio de los citados se habría efectuado otro incidente que nunca salió a la luz o se maquilló de alguna manera. Así, el más reciente hubiese supuesto la última bala y su despido inmediato, pues, recordemos, tres positivos se castigan con la pena máxima. Sin embargo, no es aquello lo que le trae por aquí. Súper Luchas reportó en exclusiva en el año 2012 y varios medios estadounidenses respaldaron que más de un ejecutivo sugirió dejar ir al dueño del RKO a raíz de su entonces pésima actitud.

“Una fuente cercana a la empresa nos reportó en EXCLUSIVA que el ambiente en la reunión habría sido hostil y que en ella se habría señalado que varios oficiales de la empresa quieren que Randy Orton sea despedido, ya que según ellos, WWE necesita recortar gastos, aunque en la reunión se decidió esperar a tomar una decisión sobre el futuro de Randy”.

Bien documentados y hasta admitidos por el propio Orton están sus problemas con el alcohol y las drogas. Afortunadamente, se alejó de los excesos hace ya varios años.

► Batista

Estando en OVW, en ese momento territorio de desarrollo de WWE, Dave Bautista fue un gran proyecto con enormes aspiraciones y una proyección increíble. De la mano de Jim Cornette, que fungía como el promotor de la marca, el futuro Batista se posicionaba como una de las mayores apuestas. Ilusionado, Cornette le pidió a un veterano como The Undertaker para que le echase un vistazo a ese tal Leviathan.

En el evento “Last Dance”, Taker iba a enfrentarle en un mano a mano, mas el estelar terminó siendo Leviathan y Diamond Dallas Page versus The Brothers of Destruction, Taker y Kane. Un show llamativo por donde se lo viese que contó además con otro duelo por parejas inédito: Mr. Black y Prototype, que luego cambiaría su nombre a John Cena, contra Big Show y Mark Henry. Sea como fuere, esto relató Cornette del episodio en Talk Is Jericho:

“Llevé a Undertaker para que le ayudara [a Batista] y le dije que iba a ser su futuro adversario en PPV; que le mirase, viera qué podía hacer con él, y si podía sacarle el jugo, que le dijera al jefe [Vince McMahon] que tenían a un tipo con el que podrían hacer dinero. Hicimos eso y hasta le dimos un personaje que se adaptara a Undertaker, Kane y Big Show, pero WWE lo ascendió y le puso con D-Von, le pusieron esa cosa en el cuello y un traje que le cubría los músculos. Perdí los estribos; después estuvieron a punto de despedirle hasta que empezó a entrenar con Triple H».

► Triple H

Si alguna vez encontrase el tiempo para hacerlo, Triple H tendría mucho para reflexionar en retrospectiva. Un individuo que vivió las mil y una, y que pasó literalmente de lo más bajo a lo más alto. Hoy es uno de los hombres más poderosos del mundo de la lucha libre y el presunto heredero de las llaves del imperio de los McMahon junto a su mujer, Stephanie, y es por eso que se hace tan extraño pensar qué hubiese sido de él si hubiese perdido el trabajo en el infame incidente conocido como “Curtain Call” a mediados de los 90.

Corría mayo de 1996 y WWE atravesaba un difícil momento económico. Sin poder permitirse igualar los números que una WCW en ascenso ofrecía al talento, varios de sus luchadores decidieron cambiar de rumbo. Entre ellos, Kevin Nash y Scott Hall, quienes en su despedida en un evento no televisado desde el Madison Square Garden se salieron de sus personajes al fundirse en un abrazo grupal junto a sus dos oponentes de esa misma noche, Shawn Michaels y Triple H, The Kliq.

Ahora bien, en esa época no era habitual romper la historia, y el hecho marcó un precedente. Al ver esto, hubo algún que otro grito de furia en backstage. El enojo recayó en el nuevo, Hunter, ya que Michaels era la Superestrella del momento. Prácticamente todos los entonces involucrados en la toma de decisiones admitieron con los años que se discutió un posible despido para “The Game”, que estaba pactado para ganar el torneo King of the Ring de ese año, cosa que obviamente no ocurrió. Vince Russo fue uno de ellos, y así dio su versión de las opiniones que se expusieron en la oficina:

«Shawn Michaels era el Campeón, así que no íbamos a perjudicarle a él. Entonces, ¿quién iba a pagar por los platos rotos? Triple H. Iban a sepultarlo, iban a torturarlo. Iban a humillarlo y hacerle la vida imposible por hacer eso. Y ya que estaba allí, les dije, ‘¿qué son, niños? Antes que nada, nadie cree que la lucha es real’. Bruce Prichard y Jim Cornette querían despedirlo. Lo querían fuera. Así de enojados estaban».

► John Cena

Después de un debut memorable frente Kurt Angle en aquel recordado SmackDown de 2002, eventualmente “la ruthless agression” de John Cena se reduciría a la nada misma. Antes de presentársele el impulso que acabaría por convertirle en el rostro de la compañía, apenas aparecía en televisión y era visto como uno más en el montón. No fue sino hasta que Stephanie le escuchó rapear en un vuelo de avión que se le brindó la chance de mostrar una faceta menos genérica, en el que sería el puntapié inicial de su carrera y la aceptación definitiva del Universo WWE. Su habilidad en el freestyle le sacó de los apuros, y ha de agradecérselo al día de hoy:

«Estaba a punto de ser despedido [dijo]. Estaba en una situación parecida a la de Becky Lynch, en la que estaba olvidado y a punto de que me dejaran ir… cuando me di una oportunidad. Me di la oportunidad de redefinir mi personaje, funcionó y [desde entonces] nunca frené. Y no era el favorito de la directiva, ni el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto ni el sexto, pero la audiencia empezó a hacer ruido. Conecté con la audiencia y el resto es historia. Eso es lo hermoso de WWE: realmente es un sistema que permite que el atleta conecte con la audiencia».

