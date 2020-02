Ángel Garza en Raw: ¿recurso puntual o ascenso?

Se diría que los latinos tienen su microcosmos propio dentro de Raw cada semana, en un manejo de parte de WWE que podría considerarse positivo si tenemos en cuenta la exposición de la que gozan, pero por otro lado un tanto excluyente, pues parecen sólo poder interactuar entre ellos. Así, a falta de Andrade, suspendido durante 30 días por violar la Política de Bienestar de la compañía (según la narrativa televisiva, lesionado tras recibir un DDT sobre el suelo desnudo de parte de Humberto Carrillo), Zelina Vega tuvo ayer de representado a Ángel Garza, quien tras su debut oficial en el otrora show A de McMahonlandia contra Rey Mysterio, dejó las siguientes declaraciones.

¿Qué cosa? Es un honor que él [Mysterio] luche con Ángel Garza, porque ahora Ángel Garza es la nueva leyenda. Ángel Garza está aquí en Raw, y no estoy bromeando, ni estoy jugando .

Y sí, Garza está en Raw, pero no. Dave Meltzer comentó el estatus del azteca durante la última edición de la Wrestling Observer Radio.

Garza sigue siendo luchador de NXT, así lo dijeron durante la emisión de Raw. La regla actual en WWE es que una Superestrella de NXT no puede ser ascendida al elenco principal a menos que haya una historia planeada con bastante antelación. La idea es que Garza continúe en NXT, mientras sirve de sustituto de Andrade. No obstante, Garza podría quedarse y formar parte del elenco de Raw, pues no hay una regla como tal que diga que tiene que volver a NXT.