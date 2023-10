3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 20 de octubre 2023

WWE SMACKDOWN 20 DE OCTUBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Crown Jewel. El programa concluyó con la lucha entre Iyo Sky y Charlotte Flair por el Campeonato Femenil WWE, con victoria de la primera.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE OCTUBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– ¿Cuándo regresan Alba Fyre e Isla Dawn?

Desde que perdieran el Campeonato Femenil de Parejas NXT, Alba Fyre e Isla Dawn han estado prácticamente desaparecidas del mapa, y una división femenil de Parejas las necesita. Si bien ya han tenido un par de viñetas, lo cierto es que esta división necesita darle retadoras y relevancia al Campeoanto que ostentan Chelsea Green y Piper Niven.

► 1– LWO

No sabemos hasta qué punto resulte conveniente ver tanta gente en LWO y no ser utilizadas al máximo de su potencial, con Rey Mysterio como la excepción probable. Carlito está recién llegando, pero Zelina Vega ha perdido el impulso que venía teniendo hace unos meses, y los ex Legado del Fantasma siguen sumando derrotas y terminan siendo opacados por los veteranos.

LO MEJOR

► 3– Austin Theory y Grayson Waller siguen consolidándose

No siempre ganan, pero el dúo de Austin Theory y Grayson Waller sigue dando de qué hablar. Aunque pareciera que les están dando algo para matar el tiempo hasta que tengan una historia relevante, pero tratan de sacar lo máximo en cada oportunidad que se les presenta.

► 2– Pensando en Crown Jewel y Survivor Series

Como era de esperarse, se pactó la lucha entre Rey Mysterio y Logan Paul por el Campeonato de los Estados Unidos para Crown Jewel, sumado a la posibildad de que veamos a un John Cena vs Solo Sikoa en Arabia Saudita (dependerá del calendario del hoy actor).

Por otra parte, la tensa interacción entre los dos gerentes generales, Nick Aldis y Adam Pearce deja la puerta abierta a que veamos un enfrentamiento de marcas (otra vez) en Survivor Series. Esperamos que sea algún combate tipo WarGames.

► 1 – Iyo Sky vs. Charlotte Flair

Un combate como aquellos que protagonizaron en NXT. Si bien los dos cortes comerciales consumieron un tiempo importante, pero ambas se volvieron a lucir en el ring, aunque la interferencia externa (comprensible, en todo caso) afectó la fluidez de este combate ya sobre el final.