3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 15 de marzo 2023

AEW DYNAMITE 15 DE MARZO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y ya con Revolution 2023 en el espejo retrovisor. El encuentro estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW entre House of Black vs The Elite vs Jericho Appreciation Society, con victoria de los primeros, quienes retuvieron.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 15 DE MARZO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – QTV

El segmento fue una especie de copia barata en el que QT Marshall y Powerhouse Hobbs empezaron a hablar cosas, junto con el resto de The Factory. Nada extraordinario aquí y aún queremos ver los frutos de este emparejamiento.

► 1 – Jade Cargill sigue con rellenos

Jade Cargill sigue invicta, pero siguió participando en luchas de relleno. Afortunadamente el debut de Taya Valkyrie salvó todo.

LO MEJOR

►3– Debut de Taya Valkyrie

Taya Valkyrie hizo su debut en AEW después de días de rumores. Lo hizo frente al público de su natal Canadá y finalmente supone una retadora seria para Jade Cargill, quien no ha tenido una rivalidad seria en una eternidad. Veremos qué es lo que puede aportar la ex Campeona Impact Knockouts a la compañía de Tony Khan, pero a priori, parece una buena adición para la división femenil.

►2– House of Black vs. The Elite vs. Jericho Appreciation Society

Aunque empezó lento, a medida que los minutos pasaban, el ritmo fue incrementándose, al igual que la calidad de este combate. Fue un buen encuentro y los equipos se desenvolvieron bien, a pesar del caos.

► 1– Blackpool Combat Club vs. Dark Order

Este fue un buen combate y muy emocionante por algunas razones. Stu Grayson regresó, aunque no sabemos si solo para este combate o si firmó un nuevo contrato, pero finalmente vimos a Dark Order trabajar en algo relevante por primera vez en un buen rato.