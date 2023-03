5×5: Lo mejor y lo peor de AEW REVOLUTION 2023

AEW REVOLUTION 2023.— Este domingo se celebró el último PPV de AEW, All Out 2022 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, con victoria de MJF sobre Bryan Danielson, en un Iron Man Match.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW REVOLUTION 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Full Gear 2022, en orden descendente:

LO PEOR

3- Sin sorpresas

Tony Khan nos ha tenido acostumbrados a las sorpresas en los PPV, pero aquí fue una de las excepciones. Muchos esperaban ver a CM Punk o de pronto a algún agente libre como Jay White, pero nada de eso pasó, salvo el regreso de FTR, que le hace bien a la división de parejas. No obstante, esto no desluce para nada el evento que vimos.

2- Samoa Joe vs. Wardlow

Hubo un ritmo deliberado, la lucha fue muy lenta y el hecho de haberlo puesto luego del Moxley vs. Page no ayudó mucho. Una lucha que simplemente existió, aunque se destaca el cambio titular.

1- Jamie Hayter vs. Ruby Soho vs. Saraya

La lucha más floja de la velada. Faltó cohesión entre las participantes y lo más interesante ocurrió al final con el cambio a ruda de Ruby Soho. Se esperaba más de este combate.

LO MEJOR

5- Chris Jericho vs. Ricky Starks

Encuentro sólido con el resultado correcto, aunque Jericho se ha desacelerado mucho últimamente y eso se demostró aquí. Aún así, The Ocho no necesita volar, ya que su experiencia permitió que este encuentro pudiera salir adelante.

4- Christian Cage vs. Jungle Boy

Absolutamente vendieron el odio y la emoción aquí, esta fue una lucha sólida llena de odio entre ambos hombres, con Christian Cage demostrando su valía aquí y con Jungle Boy mostrándonos las emociones y el conflicto incluso en la victoria.

3- The Elite vs. House of Black

Este fue un encuentro bastante divertido, con la historia de que The Elite no estaban a la altura de la brutalidad y el tamaño de House of Black, especialmente con los Bucks como el eslabón débil, ya que Omega parecía defenderse de buena manera. El resultado pudo ser sorpresivo, pero no molesta para nada ya que era lo que necesitaba House of Black para consolidarse.

2- Hangman Adam Page vs. Jon Moxley

Hubo violencia, pero también falta de narrativa sí. Esto fue solo un punto violento tras otro y casi nada de eso realmente se trasladó e importó para el resultado final, cuestionando un poco lo que quiso hacer Moxley amarrándose la cadena en el cuello. Aún así, el combate fue bastante bueno y la estipulación muy bien empleada, acorde a la rivalidad que estos dos habían llevado.

1- MJF vs. Bryan Danielson

Aunque el inicio fue bastante lento, típico de una lucha al estilo Iron Man, los últimos siete u ocho minutos fueron excepcionales y llenos de mucho drama. Fue un gran combate que tuvo de todo y para aquellos que dudaban de MJF en este punto, el Campeón pasó la prueba con creces. Danielson fue un gran retador.