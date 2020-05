En duda 3 importantes nombres para AEW Double or Nothing 2020 por lesión

Todos los nombres implicados en los principales combates de AEW Double or Nothing 2020 (a excepción de los Rhodes) aparecieron ayer en el último episodio de AEW Dynamite antes de esta gran cita donde se añadió un nuevo combate a su menú. Pero el hecho de que la empresa de Tony Khan haya decidido emitir en directo el PPV siempre tiene sus riesgos. Principalmente, que algún talento programado para el sábado sufra un percance de última hora y finalmente no pueda participar.

► Matt Jackson, Britt Baker y Rey Fénix: sus estatus para AEW Double or Nothing 2020

Y este avatar quizás afectase ayer a tres competidores con combate previsto en DON 2020. F4WOnline ofrece un completo parte.

«Apareciendo por primera vez desde marzo, debido a la pandemia, los Young Bucks regresaron al final del show en una riña protagonizada por The Elite vs. The Inner Circle. Sin embargo, Matt Jackson tal vez se lesionara una costilla de su lado izquierdo, o un cartílago desgarrado, o una mala contusión, cuando él y su hermano Nick se lanzaron desde una grada [...] «Britt Baker pareció dañarse seriamente su rodilla derecha en un combate de parejas con Nyla Rose, Kris Statlander y Hikaru Shida. Baker estaba en una esquina cuando Statlander y Shida lanzaron a Rose sobre su rodilla derecha, que se torció. Inmediatamente, Baker se agarró la rodilla y la espinillera y siguió luchando, claramente incapaz de poner peso sobre ella. Rose la arrastró hacia la esquina y se relevó a ella misma, permitiendo que el doctor de AEW examinara a Baker [...] «Por último, Fénix pareció lesionarse tras una gran caída sobre los competidores del 'Casino Ladder Match', aterrizando duramente sobre su espalda y caderas fuera del ring. Se dijo que quedó dañado, pero debería estar bien para el combate de escaleras».

So good to see The Young Bucks back in the mix 👏👏👏 #AEWDynamite pic.twitter.com/xAEKTP5lsE — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) May 21, 2020

All hell broke loose between the Casino Ladder Match participants!



Order Double or Nothing on Saturday, May 23rd on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (International Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/ykfu5zerIy — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 21, 2020

Les recuerdo el cartel de AEW Double or Nothing 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN NI CUENTA FUERA DEL RING POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs Rey Fénix vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. participante sorpresa

Britt Baker vs. Kris Statlander

Dustin Rhodes vs. Shawn Spears

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends