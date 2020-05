Anthony Smith dice que no es una víctima después de la derrota en UFC Jacksonville

Anthony Smith aprecia las personas que expresan su preocupación, pero quiere dejar en claro que no es una víctima. Smith se enfrentó a Glover Teixeira en el evento principal de UFC Jacksonville el 13 de mayo. Fue la primera pelea de "Lionheart" desde junio de 2019. Si bien Smith fue el favorito en la pelea, Teixeira logró la victoria por TKO en el quinto round.

Los fanáticos de la pelea y los analistas expresaron su consternación con los esquineros de Anthony Smith por no tirar la toalla. Smith luego reveló que tiene una regla que impide que su esquina detenga cualquiera de sus peleas. Hablando con Damon Martin de MMAFighting , "Lionheart" dijo que solo él puede ser culpado de cómo se desarrolló la pelea.

"No soy una víctima. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Me puse en esta posición a propósito. Eso es todo lo que quiero que la gente sepa. No es que no me importe que estén molestos por eso o que no me importe que les importe. Me encanta".

“Me encantan las respuestas que recibí de que era difícil de ver y que me aman y quieren que siga peleando. Me encanta. Lo aprecio. Es humillante. Simplemente no quiero que sea esta narrativa de que soy la víctima porque no lo soy".