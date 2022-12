En AEW Revolution 2020, Dustin Rhodes enfrentó a Jake Hager, y su derrota llevó a parte de la comunidad luchística de internet a especular con el retiro de «The Natural». Pero este lució presto vía Twitter, mostrando mucha rotundidad en pos de tumbar los rumores, pues dijo que estaba «lejos» de colgar las botas.

Poco después, Rhodes se impuso a sí mismo el reto de vencer a Kip Sabian como parte de un torneo por el Campeonato TNT, o de la contrario, sería su último combate. Y el otrora Goldust superó la afrenta, aunque en la siguiente ronda de la justa cayó ante Lance Archer y ese «factor retiro» fue omitido.

El ritmo competitivo de Rhodes desde que trabaja para AEW suele ser el de una lucha cada mes, justificado por la imperdonable edad del gladiador y por sus menesteres tras bambalinas de la compañía. Si bien durante 2022 la frecuencia de sus implicaciones se ha reducido. Hay que remontarse a agosto para hablar de su más reciente, contra Claudio Castagnoli con el Campeonato Mundial ROH sobre la mesa.

El pasado mes, Rhodes reveló ante los micrófonos de ‘Talk Is Jericho’ que necesita operarse de sus rodillas, confesando no querer acabar incapacitado físicamente como otros veteranos de la industria. Y con la realidad de sus 53 años, el tres veces Campeón Intercontinental WWE anunció durante las grabaciones del evento Blizzard Brawl de Great Lakes Championship Wrestling, realizadas ayer, que 2023 acogerá el fin de su carrera entre las doce cuerdas.

.@dustinrhodes has announced at the @BlizzardBrawl tapings that 2023 will be his last year wrestling.



