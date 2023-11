Zoey Stark explica el momento viral de Crown Jewel

Zoey Stark protagonizó un momento viral en WWE Crown Jewel 2023 cuando saltó fuera del ring sobre Raquel Rodríguez y Nia Jax, y el camarógrafo, que también cayó al piso como las tres luchadoras, captando de manera impresionante la acción, como si se tratara de una película.

YOOOOOOOOO Zoey Stark took out the damn cameraman 😭😭😭 #WWECrownJewel pic.twitter.com/vpyeLB3XC1 — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) November 4, 2023

► El momento viral de Zoey Stark

Durante su reciente entrevista en Fightful, le preguntaron a Zoey Stark por ello y la guerrera destacó que el camarógrafo era Stu, el favorito de John Cena.

«[risas] Simplemente empecé a reír. [El camarógrafo] es Stu. Es increíble en lo que hace y me estaba diciendo que se enredó con el cable y se cayó. Es una toma genial, no importa lo que haya sucedido, me alegra que lo haya logrado. Siempre pensé que esos tipos de ángulos de cámara son asombrosos cuando ves a alguien lanzarse. Sí, el Stu de John Cena. El famoso Stu».

Stark continuó diciendo que Cena no dijo nada sobre el momento, pero señaló que Stu tenía mucho que decir después del espectáculo.

«No [risas]. No dijo nada. Stu tenía mucho que decir cuando lo vi después«.

Stark concluyó diciendo que no tenía idea de lo que sucedió en el momento.

«No, no tenía ni idea. No lo supe hasta que llegué al vestuario y la gente decía que había derribado al pobre Stu, y yo estaba como, ‘No estaba cerca de él. ¿Qué?’ No lo supe hasta después».

► Cartel de Survivor Series 2023