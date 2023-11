Survivor Series 2023 tendrá a Rhea Ripley exponiendo ante Zoey Stark el Campeonato Mundial Femenil WWE. La retadora realiza una previa del combate en su reciente entrevista con Fightful hablando tanto de cómo ha sido su experiencia hasta ahora en el elenco principal así como también de cómo espera que sea el combate con la monarca de dentro de unas horas en la Allstate Arena en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

