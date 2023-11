Análisis y Predicciones – WWE Survivor Series 2023

Este sábado se llevará a cabo WWE Survivor Series 2023, un nuevo evento premium de WWE que se llevará a cabo desde Pittsburgh, y que contará con cinco encuentros confirmados, incluyendo los dos de WarGames. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE SURVIVOR SERIES 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Survivor Series 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Dragon Lee vs. Santos Escobar

Se suponía que la lucha original era de Santos Escobar contra Carlito, pero este último fue atacado y Dragon Lee fue autorizado a competir en su lugar. Santos Escobar está emergiendo nuevamente como rudo y una derrota no ayudaría a su causa, mientras que Dragon Lee podría dar la sorpresa, pero WWE necesita invertir en este reciente cambio para un eventual enfrentamiento contra Rey Mysterio.

Predicción: Santos Escobar.

► Campeonato Mundial Femenil: Rhea Ripley vs. Zoey Stark

Aunque Zoey Stark ha recuperado el impulso que perdió luego de su historia con Trish Stratus y Becky Lynch, la idea en este combate es extender el reino de terror que está imponiendo Rhea Ripley, quien no parece que vaya a perder el título hasta WrestleMania.

Predicción: Rhea Ripley.

► Campeonato Intercontinental WWE: Gunther vs. The Miz

El campeón Intercontinental con el reinado más largo versus uno de los Campeones más laureados es una buena historia, pero sentimos que le faltó desarrollo aquí con todo el potencial que tenía. Dicho esto, The Miz se ganará el aprecio del público, pero no logrará el Campeonato número nueve, al menos no en este punto.

Predicción: Gunther.

► WarGames femenil: Damage CTRL vs. Shotzi, Bianca Belair, Charlotte Flair vs. Becky Lynch

Damage CTRL está sobrepoblado y WWE necesita hacer algo al respecto, en específico, con Bayley quien parece estar fuera de onda en este punto. Quizás veamos una traición hacia la ex Campeona SmackDown, pero la rivalidad entre Charlotte Flair y Becky Lynch se reactivó en el último SmackDown y las circunstancias ahora podrían cambiar. Aún así, Damage CTRL debería ganar frente a un grupo conformado mayormente por la improvisación de grandes talentos, y continuar su historia a partir de allí.

Predicción: Damage CTRL.

► WarGames varonil: The Judgment Day y Drew McIntyre vs. Jey Uso, Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn y Randy Orton

Hay muchas aristas aquí: desde una traición de Randy Orton hasta una potencial destrucción por parte de Drew McIntyre, o quizás se pueda develar algún rival para Seth Rollins, o un sorprendente regreso (¿CM Punk?). Es un tanto impredecible la vía que WWE pueda tomar aquí, pero lo que parece algo más certero es que JD McDonagh, el nuevo intergrante de The Judgment Day y el único del grupo sin un título, bien podría recibir el conteo pese a que su equipo tenga la ventaja.

Predicción: Jey Uso, Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn y Randy Orton.