Análisis y predicciones – WWE CROWN JEWEL 2023

Este sábado se llevará a cabo WWE Crown Jewel 2023, un nuevo evento premium de WWE que se llevará a cabo desde Pittsburgh, y que contará con ocho encuentros confirmados, incluyendo uno del Kickoff.

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Crown Jewel 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Kickoff: Sami Zayn vs. JD McDonagh

JD McDonagh continúa luchando por obtener la aceptación de The Judgment Day mientras Zayn perdió a su compañero y mejor amigo Kevin Owens en SmackDown. Ambos hombres necesitan una victoria en la historia, aunque Sami podría ser más relevante. En todo caso, JD podría recurrir a alguna artimaña o ayuda de los miembros de The Judgment Day para hacerse de la victoria.

Predicción: JD McDonagh.

► Campeonato Femenil WWE: Iyo Sky vs. Bianca Belair

El reinado de Iyo Sky ha sido bueno pero nada espectacular. Es muy posible que Bianca Belair pueda recuperar el título, pero podría caer en un círculo vicioso y eso no es conveniente. Belair va en una dirección similar a la del personaje de McIntyre y necesitará toda la amarga motivación que pueda reunir para aceptar plenamente su cambio de personaje, mientras que Iyo Sky podría explorar otra rivalidad con Asuka o con Kairi Sane, cuando esta haga su regreso.

Predicción: Iyo Sky.

► John Cena vs. Solo Sikoa

Cena ha sido muy generoso durante su reciente paso por la compañía y parece que Crown Jewel podría ser lo último que veamos de él por un tiempo. La historia en curso gira en torno a las dudas de Cena al no haber ganado un combate individual en cinco años, y difícilmente WWE extenderá esta historia por un periodo de tiempo indefinido. Estos eventos de Arabia Saudita generalmente no presentan mucho desarrollo y son más un escaparate brillante que un evento fundamental. Darle la victoria a Cena es una jugada sencilla, mientras Solo sigue trabajando a un alto nivel.

Predicción: John Cena.

► Cody Rhodes vs. Damian Priest

Cody Rhodes es un luchador estelar en Raw, pero le vendría bien una fuerte victoria. El estatus de Priest como ganador de Money in the Bank y campeón indisputable en parejas probablemente sea lo suficientemente importante a los ojos de la compañía como para que una derrota le haga daño aquí.

Predicción: Cody Rhodes.

► Campeonato de los Estados Unidos: Rey Mysterio vs. Logan Paul

Contra todo pronóstico, Logan Paul ha demostrado ser alguien natural en el ring. Es atlético y su personalidad simplemente funciona como un rudo natural. También utilizó el escenario de su combate de boxeo con Dillon Danis para promover un combate con Mysterio. El enmascarado es una leyenda y ha sido agradable verlo conseguir otra etapa como campeón, pero esta es la oportunidad de la WWE de ponerle un cinturón a Paul, algo que le podría dar una exposición mediática nunca antes vista. Será un poco difícil para SmackDown si sus dos principales títulos varoniles están en manos de talentos a tiempo parcial, pero Logan Paul podría pasar un poco más de tiempo en la televisión antes de eventos importantes como Survivor Series, Royal Rumble y WrestleMania, donde bien podría perderlo.

Predicción: Logan Paul.

► Campeonato Mundial Femenil WWE: Rhea Ripley vs. Shayna Baszler vs. Raquel Rodríguez vs. Zoey Stark vs. Nia Jax

WWE hizo algo interesante con este combate, lanzando a cinco mujeres al ring, todas buscando tanto el título como el estatus de «mujer más mala de la WWE». Jax ha sido una máquina de demolición desde su regreso y tendría más sentido como vencedora si quisieran hacer un cambio titular. El impulso de Stark básicamente murió una vez que se separó de Trish Stratus, lo cual fue un paso en falso ya que desperdició meses de esfuerzo para establecerla. Rodríguez todavía no siente que haya hecho clic con la multitud. Y Baszler es fantástica, pero WWE no se ha sentido muy comprometida con ella y desperdició el impulso logrado en su rivalidad al apuro con Ronda Rousey. Dado el impulso y la exposición de Ripley y lo mucho que está obteniendo al ser campeona, no parece que Crown Jewel marque el final de su reinado.

Predicción: Rhea Ripley.

► Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins vs. Drew McIntyre

Hay mucha lógica en que McIntyre gane el cinturón y presente una cara nueva como campeón. Sin embargo, la sombra del titular del contrato de Money in the Bank, Damian Priest, se cierne sobre este encuentro, y seguramente una derrota tempranera (contra Cody Rhodes) lo dejará con la sangre en el ojo. WWE se ha estancado con Judgment Day «mandando en Raw» y el único paso real para refrescar las cosas para el grupo es separarlos o hacer que Priest canjee y se lleve el gran cinturón, sacando provecho después de que Rollins (o McIntyre) quede destrozado tras de un combate brutal. Además, The Judgment Day necesita un punto de inflexión, que puede ser aquí o en Survivor Series para salir del «status quo».

Predicción: Damian Priest canjea.

► Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. LA Knight

Es genial ver a LA Knight tener la oportunidad de encabezar un evento premium, con WWE finalmente pisando el acelerador y aprovechando que se entusiasmó con los fanáticos. Aún así, LA Knight realmente no luce como el favorito para acabar con el reinado de Reigns y The Bloodline. También vale la pena señalar que la larga carrera de Reigns con el cinturón está comenzando a acercarse al reinado de título más largo de Hulk Hogan de 1.474 días, y seguramente intentarán romper con esa estadística. Con la atención que se ha puesto en la naturaleza histórica del reinado del título de Reigns, y dado que su siguiente defensa podría ocurrir en Royal Rumble, parece demasiado obvio que saldrá victorioso aquí.

Predicción: Roman Reigns.