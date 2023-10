Análisis y Predicciones – WWE FASTLANE 2023

Este sábado se llevará a cabo WWE Fastlane 2023, un nuevo evento premium de WWE que se llevará a cabo desde Pittsburgh, y que contará con cinco encuentros confirmados. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para WWE FASTLANE 2023

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Fastlane 2023, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► LWO vs. The Street Profits y Bobby Lashley

La unión de Lashley y los Street Profits inmediatamente llamó la atención de la gente. Fue la combinación perfecta de una nueva versión de The Hurt Business y un cambio de personajes muy necesario para Profits. Ahora, tras los eventos de SmackDown, LWO está con un hombre menos, y Rey Mysterio seguramente conseguirá un compañero para él y Santos Escobar para el combate, teniendo solo dos nombres posibles: Dragon Lee, quien está más que listo para dar el salto al elenco principal, o Carlito, quien supuestamente ha firmado contrato con WWE pero que no ha aparecido. Dicho esto, si bien este desarrollo puede sonar tentador para una victoria de LWO, lo cierto es que eso mataría el ímpetu del nuevo grupo de Lashley.

► Campeonato Indisputable de Parejas WWE: The Judgment Day vs. Cody Rhodes y Jey Uso

The Judgment Day sigue siendo el foco principal de Raw la mayoría de las semanas y hay una historia lenta con tensiones entre Balor y Priest. A pesar de eso, el sábado probablemente sea la historia de un giro diferente. Drew McIntyre ha estado mostrando signos de que está a punto de volverse heel y ha tenido problemas específicamente con Jey Uso, y podría arrastrar a Cody Rhodes en el proceso. Parece que el enfoque más sensato es que McIntyre haga acto de presencia y le cueste la victoria a Rhodes y Uso, lo cual establecería una rivalidad entre McIntyre y The American Nightmare camino a Crown Jewel.

Predicción: The Judgment Day.

► Campeonato Femenil WWE: Iyo Sky vs. Asuka vs. Charlotte Flair

Iyo Sky es un gran refresco en la cima de la división femenil de WWE, mientras que la carrera de Asuka como campeona no fue espectacular y, lamentablemente, las rivalidades de Flair se han vuelto un tanto monótonas. The Genius in the Sky tiene muchos enfrentamientos e historias nuevas por delante, incluida una eventual separación de Damage CTRL y la posible venganza de Bianca Belair, por lo que Iyo no debería perder el título aquí.

Predicción: Iyo Sky.

► LA Knight y John Cena vs. Jimmy Uso y Solo Sikoa

Parece que WWE finalmente está lista para darle a LA Knight el impulso que necesita. LA Knight ha recibido algunas de las reacciones del público más importantes de la WWE durante todo el año y los fanáticos han estado clamando por ver su ascenso. Emparejarlo con el 16 veces campeón mundial y estrella de Hollywood John Cena es un gran avance, y en este enfrentamiento contra The Bloodline, tenemos a Solo Sikoa y Jimmy Uso que bien pueden perder ocasionalmente sin que les haga daño. Ahora, la etapa de dos meses de Cena con la compañía finaliza a fin de mes, por lo que darles una victoria a los héroes prepara el escenario para que Cena y/o LA Knight luchen contra Roman Reigns en el último trimestre de 2023.

Predicción: LA Knight y John Cena.

► Campeonato Mundial de Peso Completo: Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura

WWE ha hecho un buen trabajo al resucitar a Nakamura y convertirlo en una amenaza creíble para un campeonato relevante. No ha sido creíble que Nakamura venciera a Rollins por el título previamente, pero la historia de Nakamura sabiendo que la espalda de Rollins está lesionada y apuntando a la lesión ha llevado bien a un programa de primer nivel durante meses. La pérdida del título de Rollins sucederá en el momento apropiado ante alguien a quien se le pueda confiar el ser la cara de Raw. Eso no es ahora y ese no es Nakamura.

Predicción: Seth Rollins.