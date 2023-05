Zelina Vega: «Yo soy Boricua… ¡pa’que tu lo sepas!»

Zelina Vega volvió a sus raíces en Puerto Rico para luchar por el Campeonato Femenil SmackDown contra Rhea Ripley en Backlash 2023. No todo salió como hubiera deseado ya que acabó perdiendo el combate pero fue una magnífica experiencia para La Muñeca, como leemos en la reflexión que acaba de publicar en Instagram.

> Zelina Vega valora Backlash

«Yo soy Boricua…pa’que tu lo sepas!!! Me desperté esta mañana con lágrimas de felicidad rodando por mi rostro y REZANDO que no fue un sueño como siempre lo fue.

«Ojalá pudiera abrazar a todos y uno de ustedes en la audiencia y a quienes envían su amor desde su casa. No tienen idea de lo mucho que esto significó para mí. Este fin de semana.. mi vida cambió para siempre. Me siento tan honrada… tan agradecida y me siento increíblemente bendecida de haber tenido el apoyo que tuve anoche… de los fans, mi hermosa familia, mi héroe, mis compañeros de trabajo… hasta finalmente escuchar a HHH decir ‘Estoy tan orgulloso de ti’… y me estaba hablando esta vez. Estoy llorando incluso escribiendo esto. Representar a mi gente en Puerto Rico… nunca olvidaré esto… tampoco mi familia… y prometo que obtendrán todo de mí CADA VEZ. Esto no ha terminado, esto es solo el comienzo… algún día me convertiré en Campeona WWE.

‘Un héroe no es el que nunca cae, es el que se levanta una y otra vez… sin perder nunca de vista sus sueños’. – Rock Lee

«MUCHAS GRACIAS al pueblo que creó la obra maestra que lucí ayer. ¡Kendra Simmons se quedó conmigo en cada paso del camino asegurándose de que mi cabello estuviera perfecto! #teamNOsleep Usama Ishtay trabajó muy duro en todo el atuendo Y LA HERMOSA BANDERA… ¡Me sentí como una súper heroína, una princesa y una estrella de rock, todo a la vez! #LaReina Brittany Lammon finalizó mi maquillaje y se aseguró de que sin importar cuánto llorara, ¡aún brillaría como el oro! ¡¡¡Mache esos cristales bruh!!! ¡Patadas increíblemente icónicas! Tans By Lauren P por conseguir mi bronceado perfecto y acentuar mis abdominales. Tengo MUCHA SUERTE de tenerlos a todos.

«¡¡Puerto Rico.. te amo!! #LWO mi familia… Me siento honrada de estar junto a todos ustedes. Gracias por apoyarme e inspirarme a seguir luchando. Rey Mysterio, Santos Escobar, Joaquin Wilde, Cruz del Toro, Bad Bunny, Becky G.

«Y ahora, puedo ir con mis 7 bebés peludos y mi increíblemente solidario y amoroso esposo Malakai Black. No estaría donde estoy personal o profesionalmente sin él. Tengo que decir que utilizar el 619 de Rey, saltar como Eddie Guerrero y luego derribar a Rhea con un meteorito como mi esposo fue lo mejor que he hecho.

«Papi te amo«.

¿Qué te pareció Zelina Vega vs. Rhea Ripley?