Siempre salvando las distancias, cuando un luchador entra a la WWE con la idea de ser Campeón Mundial debe apuntar a Roman Reigns, como ocurre cuando una luchadora entra AEW con Jade Cargill. Porque si bien la mayoría de las veces no se trata tanto de quien lo tiene como del título en sí mismo, cuando alguien lo posee durante un tiempo considerable es una historia distinta. A ellos podemos sumar Kamille, que ha hecho suya la división femenil de NWA tras haber superado los 700 días como monarca.

Today we celebrate 700 Days of @Kamille_brick as your NWA World Women's Champion! – Check out the thread 👇 pic.twitter.com/VFmIjQ5QS1

— NWA (@nwa) May 6, 2023