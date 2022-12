Zelina Vega: ¡Yo gano! Tú pierdessss

La Superestrella Zelina Vega regresó a WWE el año pasado luego de su salida del imperio McMahon en 2020. En su momento fue despedida por violar los polémicos mandatos anteriores de WWE en sitios de terceros después de abrir una cuenta de OnlyFans.

A su regreso «La muñeca» se convirtió en ‘Queen Zelina’ y luego en consiguió ser campeona en parejas femenil junto a Carmella y lo cierto es que no tuvieron una carrera memorable ya que perderían los títulos ante Sasha Banks y Naomi en el pasado WrestleMania 38.

Como suele ocurrir, son muchos los detractores y los fans que tiene Zelina Vega, son muchos los fans que la consideran como una de las Superestrellas de la WWE más bellas en el actual elenco del imperio McMahon y tiene mucha presencia en redes sociales:

I don’t even know why you gorls bother at this point like.. giveiddup! It’s meeeee! I win! You loseeee hahaha ohshiiityooo imabadbish ima ima badbish. pic.twitter.com/W3qocLpWXt

— 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) December 1, 2022