ZAMAYA debuta en MLW Fusion el 30 de mayo 2026 en beIN Sports

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que ZAMAYA debutará este sábado en el regreso de MLW Fusion en beIN Sports.

Una nueva amenaza llega a la división femenina el 30 de mayo, cuando ZAMAYA haga su tan esperado debut en MLW durante el estreno especial de dos horas de MLW FUSION.

Frente a ella estará Carolina Cruz, quien buscará arruinar la llegada de una de las recién llegadas más comentadas de la división.

Pero si el mensaje de ZAMAYA sirve de algo, no viene a MLW para entrar en el foco de atención poco a poco. Ella viene a tomar el control.

Audaz, segura de sí misma y con una ventaja innegable, ZAMAYA llega a MLW con un impulso y una actitud que ya llaman la atención incluso antes de pisar el ring de la liga. Todo debut conlleva presión, pero ZAMAYA parece estar lista para el momento… y lista para dejar huella de inmediato.

Carolina Cruz, sin embargo, no tiene intención de convertirse en un simple adorno para otras. Cruz se ha forjado una reputación de dureza y garra, y ahora tiene la oportunidad de frenar la euforia antes de que realmente comience.

La división femenina continúa evolucionando el 30 de mayo en el estreno especial de dos horas de MLW FUSION.