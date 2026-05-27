Billy Corgan emite comunicado sobre el luchador Odinson

El presidente de la National Wrestling Alliance, Billy Corgan, emitió un comunicado para disculparse y deslindarse de los comentarios poco atinados que lanzó el luchador Odinson, quien pertenece a dicha empresa.

► Billy Corgan se deslindó de los comentarios desafortunados de Odinson

Hace unos días, Odinson, quien también es campeón de Parejas de la NWA junto con JR Kratos, compartió un video en Instagram donde realizó una serie de comentarios claramente homofóbicos, por lo que recibió fuertes críticas. Más tarde, la publicación fue borrada.

La controversia llegó a la NWA, y la compañía abordó la situación a través de un comunicado oficial firmado por el presidente y director ejecutivo, William Patrick Corgan. La NWA se disculpó por los comentarios de Odinson y dejó claro que dichos comentarios no representan a la empresa.

En su mensaje, Billy Corgan enfatizó:

La NWA desea disculparse sinceramente por los comentarios insensibles realizados por Odinson en redes sociales. Estas declaraciones no reflejan los valores, opiniones o creencias de la organización NWA. No toleramos de ninguna manera comentarios odiosos u ofensivos y seguimos comprometidos con fomentar un entorno respetuoso e inclusivo para todos en nuestra comunidad. PRESIDENTE Y CEO DE LA NWA,

William Patrick Corgan

Odinson tiene contrato con la NWA desde 2021 y actualmente ostenta el Campeonato de Parejas de la NWA junto a JR Kratos en el equipo conocido como The Immortals. Con respecto al penoso incidente, el luchador aún no ha emitido una disculpa ni un comentario personal. Odinson y Kratos siguen anunciados para el evento NWA Hard Times 6 a celebrarse el 6 de junio en Atlanta y para el evento del 78 aniversario de la empresa, que tendrá verificativo el 25 de julio en Filadelfia.

Entre 2018 y 2019, Odinson integró el equipo The End, junto con Parrow y fueron invitados a Japón para competir en el torneo Real World Tag League de AJPW en las ediciones 2018 y 2019. Incluso retaron sin éxito a Violent Giants (Shuji Ishikawa y Suwama) por el Campeonato Mundial de Parejas AJPW.