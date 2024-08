Matt Jackson y Nick Jackson, The Young Bucks, se convirtieron en los nuevos Campeones Mundiales de Parejas de AEW al vencer a Dax HArwood y Cash Wheeler de FTR en el PPV AEW Dynasty 2024, en abril pasado, ganando así el título que Darby Allin y Sting dejaban vacante.

Pues bien, este pasado sábado, durante la más reciente edición de Collision, se confirmó una gran noticia y es que veremos a los Young Bucks defender por primera vez su título. Max Caster y Anthony Bowens, The Acclaimed, cobrarán su oportunidad ganada en junio, al vencer a los Young Bucks en una lucha en donde si vencían, los hacía retadores.

Esta será la primera defensa titular de los Young Bucks en este reinado titular. Y es que los Bucks, con todo lo de The Elite, estuvo muy ocupado en su guerra ante Tony Khan y AEW, que va empatada con una victoria para The Elite y una para el Team AEW y promete continuar.

Este Dynamite será el miércoles 14 de agosto desde la Chartway Arena en Norfolk, Virginia, Estados Unidos.

#AEWDynamite THIS WEDNESDAY!@ChartwayArena | Norfolk, VA

LIVE 8pm ET/7pm CT | @TBSNetwork @YoungBucks (c) vs The Acclaimed

It's OFFICIAL! #AEW World Tag Team Titles will be on the line in Norfolk, as #TheAcclaimed @PlatinumMax & @Bowens_Official face The EVPs! pic.twitter.com/AbsH5n4uID

— All Elite Wrestling (@AEW) August 11, 2024