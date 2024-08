Matt Jackson y Nick Jackson, conocidos como The Young Bucks han tenido solamente 16 luchas en ocho meses de este 2024 en AEW, lo cual ha causado recientemente curiosidad en algunos fanáticos, quienes esperar verlos más en el ring, sobre todo, teniendo en cuenta que son dos de los mejores luchadores que hay en AEW.

Pues bien, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Bryan Álvarez reveló que lo que ocurre es que los Bucks tienen un contrato muy limitado en cuanto al número de fechas y luchas que deben dar al año, pero que muy bien pagado, como ocurre con Roman Reigns en WWE. Estas fueron sus palabras:

► La realidad de las pocas luchas y apariciones de The Young Bucks en AEW

«Ellos tienen contratos para apariciones limitadas. Escuchen todos, ¿creen que los Young Bucks se manejan sus propios asuntos? No es así. Si están molestos porque los Young Bucks no están en la televisión, si están molestos porque los Bucks no están defendiendo sus títulos de parejas, hay una persona con la que pueden estar enojados, y esa es Tony Khan. Porque, sea cual sea el contrato que firmaron, fue por X número de fechas, y él no ha querido pagarlas.

«Es como Brock Lesnar. ¿Recuerdan cuando la gente se enojaba con Brock por no aparecer? Como si de alguna manera Brock estuviera tomando las decisiones. Él tenía X número de fechas. No querían pagarle por periodos prolongados, así que le dijeron que se quedara en casa… y luego, cuando lo querían, lo llamaban y él volvía a trabajar. Eso es exactamente lo que harán los Bucks cuando reciban la llamada. Los Bucks han luchado en 16 ocasiones en lo que va del año, la más reciente como parte de Team Elite durante Blood & Guts en julio. Ganaron los títulos de parejas de AEW en Dynasty de abril contra FTR, convirtiéndose en campeones por tercera vez en la final del torneo, un mes después de que no lograran vencer a Sting y Darby Allin por los títulos en Revolution».