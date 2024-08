Michael Chandler responde a la última burla de Conor McGregor

Michael Chandler está harto de Conor McGregor. En el último intercambio de mensajes en las redes sociales entre las estrellas de la UFC, Chandler respondió a un video críptico de McGregor, advirtiéndole que «no puedo esperar a hacer rebotar tu cabeza de ‘campeón, campeón’ contra la lona» y diciéndole a McGregor que «se recupere para que pueda».

En el video de McGregor, que ya fue eliminado, el ex campeón de dos divisiones de la UFC parecía burlarse de Chandler a bordo de un bote. McGregor sonrió con picardía a la cámara y luego cambió de sombrero, poniéndose uno que decía «Campeón, campeón», con la canción de Sam Cooke A Change is Gonna Come sonando de fondo.

No mucho después de que se publicara inicialmente el video, Chandler compartió su respuesta.

https://x.com/MikeChandlerMMA/status/1822345028993155437

Chandler y McGregor han estado envueltos en una amarga disputa durante la mayor parte de los últimos dos años, y Chandler ha recurrido con frecuencia a entrevistas para pedir una pelea con McGregor. Los dos fueron emparejados más tarde como entrenadores opuestos en The Ultimate Fighter 31 , que se emitió en 2023. Se esperaba que se programara una pelea después de la conclusión de esa serie, pero no fue hasta 2024 que se programó que se enfrentaran en UFC 303 .

Lamentablemente, una lesión en el dedo del pie obligó a McGregor a retirarse del PPV del 29 de junio y la pelea ha estado en el limbo desde entonces. Ambos peleadores han hablado sobre la posibilidad de volver a programar la pelea con distintos grados de seguridad, pero hasta el momento no se ha hecho nada oficial.