Yota Tsuji: «AEW no respeta el título IWGP»

El luchador japonés Yota Tsuji, ganador de la New Japan Cup 2024 se manifestó con respecto al siguiente retador al título principal de New Japan Pro Wrestling.

Jon Moxley ganó el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP al imponerse a Tetsuya Naito en Windy City Riot en Chicago y tiene contempladas defensas del título contra Ren Narita y Shota Umino.

Sin embargo, antes de enfrentarse a cualquiera de ellos, expondrá el título contra Powerhouse Hobbs el miércoles en AEW Dynamite.

Esta rápida confirmación provocó el disgusto de Yota Tsuji , quien manifestó su sentir en una entrevista que concedió a Tokyo Sports.

Yota declaró:

¿Dónde está el valor de la IWGP? Si Moxley aceptó ser el campeón, entonces ciertamente tiene derecho a exponer el título. El problema es que NJPW no dijo nada al respecto. ¿Qué es eso? Me pregunto si no sienten ninguna incomodidad con eso. Yo siento nada más que disgusto y disgusto.

Hobbs puede ser un gran luchador, pero es extraño que un luchador que no tiene conexión con NJPW y nunca ha estado en la empresa, de repente rete por el cinturón máximo. Entonces, ¿para qué sirven la New Japan Cup y el G1? Hobbs no puede llegar de repente a la cima, sería extraño para él competir por un cinturón con el que no tiene relación absoluta. En primer lugar, me pregunto si ese jugador tiene visa. Incluso si gana el cinturón, ¿podrá venir a Fukuoka? ¿Cuánto tiempo seguirá NJPW en deuda con AEW, para que ésta irrespete a la IWGP? Nosotros mismos estamos bajando el valor del título principal al permitir esto y resulta imperioso encontrar una salida a esta situación.

Es importante proteger los valores de la IWGP y de los campeonatos que rige y administra. Por mi parte seguiré trabajando para volver a estar en la línea de contendientes lo más pronto posible.