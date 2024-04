Jon Moxley expondrá título IWGP en AEW Dynamite

All Elite Wrestling dio a conocer que el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, en poder de Jon Moxley, se expondrá en la siguiente edición de Dynamite, a realizarse el 24 de marzo.

► Jon Moxley expondrá su título por primera vez

El rival en turno será Powerhouse Hobbs y por mediación de Don Callis se anunció que ambos luchadores se jugarían el cetro más importante de NJPW.

Moxley desafió personalmente a Hobbes para sostener un enfrentamiento el 24 de abril en Dynamite. De inicio, sólo seria un choque individual entre dos de los hombres más destacado con All Elite Wrestling. Sin embargo, Don Callis hizo las gestiones correspondientes en la empresa del león y, como resultado, la confrontación en Dynamite será ahora una lucha titular. El anuncio de esta resolución se informó al comienzo del episodio sabatino de AEW Rampage.

Jon Moxley no podía estar más feliz y aplaudió a Callis por hacer el movimiento. Y mencionó que no le importa que ahora esté en juego el cinturón ya que no tiene planeado perder. Siempre supo que Hobbs tenía algo especial, pero si Hobbs no lo encontraba el miércoles, aprendería una amarga lección.

Moxley ganó el campeonato el 12 de abril, superando a Tetsuya Naito en Windy City Riot en Chicago. Intentó llamar a Shota Umino después de ganar el título, pero Ren Narita lo atacó. Moxley ahora defenderá el título contra Narita en Wrestling Dontaku del 4 de mayo. El ganador de ese combate luchará contra Umino el 11 de mayo.