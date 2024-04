El día de hoy, la gran Superestrella WWE, y uno de los actores de cine con más proyección en el mundo actualmente, John Cena, se encuentra cumpliendo 47 años de edad. Y aunque ha recibido miles de mensajes de felicitación en redes sociales, sorprendió en especial uno, que viene de alguien de AEW.

Se trata de nada más y nada menos que la luchadora Britt Baker, quien el día de hoy también está de cumpleaños, aunque ella tiene 33 años de edad. Baker decidió felicitar a Cena y mostrarle su gran interés en él, de quien se podía decir es todo un ídolo para la mujer. Esta fue la felicitación que envió a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

► Britt Baker felicita a John Cena de manera sorpresiva

«¡Feliz cumpleaños @JohnCena ♉️👯‍♀️ (Gemelos de cumpleaños y básicamente gemelos en la vida real. ¡Increíble!)»

El mensaje cayó muy bien entre los aficionados, que ya le han dado más de 2 mil 900 «Me gusta».

Eso sí, ha quedado algo de preguntas para los fans en el ambiente acerca de por qué Baker llama «básicamente hermanos o mellizos de la vida real». Y también vale la pena destacar que el mensaje ha servido a algunos fans para pedirle a Baker que vaya a WWE.

Baker ha sido una vez ganadora del Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, y ganadora de la Copa Owen Hart Femenil. Baker no lucha desde que no pudo quitarle el Campeonato TBS a Kris Statlander en un Collision del 16 de septiembre de 2023.



Baker ha estado lidiando con algunos problemas de espalda, además, algunos reportes indican que Baker decidió tomar un descanso de la televisión de AEW para que la empresa pudiera representar y darle importancia a otras mujeres, aunque esto no está del todo confirmado.