Yana Santos y los entrenamientos con Holly Holm

El sábado no será la primera vez que Yana Santos se suba a una jaula frente a la legendaria peleadora Holly Holm. Sólo será la primera vez que el mundo la vea.

Santos (14-6 MMA, 4-3 UFC), que se enfrentará a la ex campeona del peso gallo Holm (14-6 MMA, 7-6 UFC) en la pelea coestelar del UFC on ESPN 43 en el AT&T Center, ha entrenado bastante con su próxima rival en el pasado en Jackson-Wink MMA en Albuquerque, N.M.

“La respeto mucho”, dijo Santos a MMA Junkie y a otros periodistas en el día del miércoles para los medios de comunicación. “Entrenamos mucho juntas, y probablemente fue la primera gran estrella que conocí cuando llegué a Estados Unidos. Estoy muy agradecida por esta oportunidad”.

Aunque los recuerdos de dejar su Rusia natal y entrenar junto a Holm siguen frescos en su mente, en realidad han pasado muchos años. Santos no reveló quién se llevó la mejor parte durante el sparring, pero se burló de que estuvo lleno de acción.

Santos, de 33 años, no se aferra a ningún éxito o fracaso en particular durante esos momentos. Sabe que tanto ella como Holm, de 41 años, no son comparables a las versiones pasadas de sí mismas que compartieron gimnasio.

“Hace seis años entrenábamos mucho, hacíamos mucho ‘sparring’, y no tenemos nada entre nosotras”, dijo Santos. “Sólo le tengo respeto antes y después de pelear. No me lo tomo como algo personal. Seguiré dando lo mejor de mí en el octágono. Creo que es bueno ver lo que ambas hemos cambiado en estos seis años, así que no creo que vaya a afectar a nada”.

“Muchas veces, cuando hacía de sparring en el gimnasio, mucha gente decía: ‘Deberíamos tener que pagar por veros, chicas, por lo locas que sois’. Creo que es un gran duelo de estilos. A las dos nos gusta golpear e ir hacia delante, agresivas. Creo que será muy emocionante“.

Dado que es la segunda vez que Santos pone su carrera en pausa para tener un hijo, está familiarizada con el proceso de regreso y con lo que se necesita para estar preparada. Dice que ya lo está y que sabe lo que una victoria sobre una rival tan condecorada como Holm podría hacer por su carrera.

“Creo que sí (podría conseguir una oportunidad por el título con una victoria)”, dijo Santos. “Pero siempre intento no mirar por encima del combate y centrarme sólo en la pelea de este sábado”.