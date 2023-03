La única ventaja que tiene Chito, según Sandhagen

Después de un viaje al otro lado del charco para su primer pago por evento en el Reino Unido desde 2016, la UFC se dirige de nuevo al otro lado del Atlántico para un cartel en San Antonio, Texas.

El 25 de marzo se enfrentarán Marlon Vera y Cory Sandhagen. Ambos ocupan puestos entre los cinco mejores de las 135 libras, por lo que la atracción principal de UFC on ESPN 42 promete ofrecer un combate de alto riesgo, ritmo y calidad.

Aunque los pronósticos han variado de cara a la contienda, que inicialmente se programó para el sereno entorno de las instalaciones de Apex el mes pasado, “The Sandman” no cree que “Chito” pueda estar a la altura de sus habilidades.

► Sandhagen limita las esperanzas de Vera a la “posibilidad de un puñetazo”

Durante una entrevista con MiddleEasy, Sandhagen se refirió a su enfrentamiento con Vera, que ha ganado cuatro victorias consecutivas en su camino hacia el número 3 de la clasificación del peso gallo de la UFC.

“En lo que respecta a la lucha y el agarre, tengo ventaja. En el golpeo, él tiene las de ganar“, dijo Sandhagen. “Pero en lo que se refiere a la técnica, a tener más herramientas, a ser más atlético y a tener un estilo más creativo, creo que todo eso también me favorece. Así que, mientras no me golpeen con nada duro, creo que saldré de la jaula como ganador.

“Tengo todas las de ganar en este combate. Creo que ‘Chito’ tiene todas las de ganar… Creo que le ganaré en kickboxing, lucha y agarre“, añadió Sandhagen. “Realmente no veo dónde ‘Chito’ tiene un guiño en esta pelea, aparte del poder“.

El poder de Vera se puso de manifiesto la última vez, cuando durmió brutalmente a la leyenda del peso gallo Dominick Cruz en el combate estelar del UFC San Diego.