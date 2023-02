Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento XPW Pleasures Of The Flesh de Xtreme Pro Wrestling celebrado el 18 de febrero de 2023 en The Derby Room en Pomona, California.

XPW has Left FITE TV. If you want to watch an event their censors would never allow make sure you go to Stream XPW and buy this once in a lifetime PPV https://t.co/nl23gTWWfA pic.twitter.com/RgS2G13HDw — XPW Wrestling (@Thexpwwrestling) February 18, 2023

“XPW ha dejado FITE TV. Si quieres ver un evento que sus censores nunca permitirían, asegúrate de ir a Stream XPW y comprar este PPV único en la vida“.

► Resultados de XPW Pleasures Of The Flesh

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Death Match: Lindsay Snow venció a Chelsea Durden

Lucha de parejas: Judge Joe Dred vención a Biggie Biggs, Bo Cooper y Terex

Lucha individual: Juventud Guerrera venció a Kit Osbourne

Campeonato Femenil XPW: Ludark Shaitan venció a Miranda Alize para retener el título

Death Match: Big Joe venció a Dirty Ron

Death Match: Drake Younger venció a Lou Nixon

Lucha de parejas: Atticus Cogar & MAGA Butcher (con Hardcore Hillbilly) vencieron a The Faces Of Death (MASADA & SHLAK)

Tres luchas a muerte, grandes luchadores como Juventud Guerrera, el ex réferi de la WWE Drake Younger también batallando, sin duda este es un evento que puede hacer las delicias de cualquier fan de la lucha libre, especialmente de quienes disfrutan de los momentos violentos y la sangre.

Y a continuación vemos también algunas imágenes del show:

XPW. Pleasures of The Flesh. WHAT A SHOW!l Packed wild house. TNA. Blood, Booze. And Violence at its Best. 👊🏻🍺🩸 @Thexpwwrestling @therobblackshow pic.twitter.com/hD2f9VhTzm — Brawlin Bo Cooper 👊🏻 (@BrawlinBo) February 19, 2023

Flipped over to XPW & saw Dirty Ron McDonald setting himself on fire then getting fucked up by Big Fn Joe #XPW pic.twitter.com/2K67N9vNcE — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) February 19, 2023

SHLAK has made the executive decision that Maga Butcher needs more CTE pic.twitter.com/J3FMKn16lz — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) February 19, 2023

ATTICUS COGAR IN XPW AHAAHAHAHHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/ClHuLlPzQk — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) February 19, 2023

I hate how good Lou Nixon/Drake Younger has been #PleasuresOfTheFlesh pic.twitter.com/3lXdCUd4DT — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) February 19, 2023

También puedes repasar lo sucedido esta semana en WWE, AEW o NJPW: