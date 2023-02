Mia Yim nunca fue miembro realmente del Bullet Club pero a finales de 2022 Jay White dijo que The OC son una extensión de la facción. Esta agrupación sí la forman la luchadora, AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows. Aunque tampoco es que estén funcionando como tal, fue una breve historia de unas semanas cuando la ahora Michin volvió a la WWE. Aún así, las palabras del luchador que debe abandonar New Japan Pro-Wrestling tras perder con Eddie Kingston en Battle in the Valley no quedaron en el olvido.

► Mia Yim, miembro del Bullet Club

De hecho, en una entrevista reciente con Fightful, Mia Yim comentó lo siguiente sobre ser miembro del Bullet Club:

“Eh, escucha, durante años he estado siguiendo al Bullet Club y, en mi opinión, eran los chicos cool y nunca me he considerado una chica cool, así que ahora que soy parte del grupo de chicos cool… Lo aceptaré“.

De la misma manera, considera que Gallows y Anderson (no menciona a Styles) son integrantes de The Dollhouse, una facción que ella tenía en IMPACT! Wrestling.

“Sí. Sí. Creo que se verían incluso mejor en faldas que yo. Quiero decir, [Gallows] es el ícono sexual del grupo, entonces”.

Ciertamente, sería muy interesante que sucediera pero el Bullet Club no tiene una extensión oficial en la WWE. Más allá de las amistades, de los gestos, de los tributos, eso no está sucediendo.

