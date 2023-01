XFL anuncia su calendario para la temporada 2023

«La NFL es dueña de un día a la semana. El día que antes era de la iglesia, ahora es suyo. Dios es el número uno y la NFL es el número dos». Así le explican al Dr. Bennett Omalu (Will Smith) la importancia de la National Football League en la película basada en hechos reales Concussion cuando se enfrenta al sistema que la controla con la intención de hacer entender a todo el mundo lo peligroso que el deporte es para el cerebro de sus jugadores. Una de las enseñanzas, lamentablemente, que sacamos de ella es: mejor no te metas con la NFL.

Quizá sería un poco exagerado decir que la XFL lo intentó y lo intentará nuevamente pero la verdad es que Vince McMahon buscó en dos ocasiones crear una liga de fútbol americano que nunca terminó de funcionar. Finalmente, el antiguo mandamás de la WWE se dio por vencido y se la vendió a The Rock, su socia comercial Dany García y RedBird Capital Partners. Desde entonces, han estado planeando el relanzamiento, del que poco a poco -pandemia del COVID-19 en medio- hemos estado informando en Súper Luchas.

Y la última novedad, ofrecida por la misma liga de manera oficial, es que la temporada 2023 tiene calendario oficial:

It's OFFICIAL: #XFL2023 Season Schedule has landed!

All 43 XFL games (40 regular season, two playoffs, one championship) will be featured on a combination of ABC, ESPN and ESPN2, and FX. And all games will be streamed on ESPN+ and simulcasted in 142 countries around the world.

— XFL (@XFL2023) January 5, 2023