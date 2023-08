Xavier Woods, ansioso por volver a WWE: «Tengo muchas ideas»

La Superestrella WWE, Xavier Woods, se encuentra fuera de acción desde mayo pasado, cuando tuvo una ante Dominik Mysterio en Raw. El motivo principal es que su compañero de equipo, Kofi Kingston, tuvo que ser sometido a una cirugía en su tobillo en junio pasado, yTriple H no tiene planes creativos a nivel individual para el miembro de The New Day.

Woods apareció recientemente en The Bump de WWE, y allí, habló acerca de cómo se ha sentido estando descansando en su casa. Woods reveló que si se siente muy bien y que ha disfrutado este descanso pensando que será su «pequeño reseteo», sin embargo, desea volver al ring. Estas fueron sus palabras:

► Xavier Woods disfruta su descanso, pero piensa ya en volver al ring de WWE

«En realidad, ha sido un buen pequeño reinicio, ¿sabes? El próximo año serán 20 años en la lucha libre para mí, así que poder tomarme un par de semanas y… reiniciarme mentalmente, y luego también reiniciar un poco mi cuerpo, es bueno para la mente. Veo muchas oportunidades por delante para The New Day.

«Es genial ver a tanta gente de NXT finalmente subir al elenco principal, personas con las que hemos querido luchar durante mucho tiempo. Pretty Deadly y Grayson Waller son algunos ejemplos.

«Es realmente genial porque sé que una vez que regresemos —Kofi Kingston y yo— hay tantas piezas nuevas en el tablero con las que jugar. Durante este descanso, he estado ocupado con mi canal de YouTube, UpUpDownDown.

«Si te soy sincero, hay muchas cosas dando vueltas en mi mente, y estoy más que listo para sacarlas en pantalla en los rings de WWE».