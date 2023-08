La compañía de lucha libre independiente Dreamwave Wrestling presentó su evento Those Summer Nights, desde Knights Of Columbus in LaSalle, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

DreamWave Wrestling es una promotora de lucha libre profesional independiente con sede en LaSalle, Illinois, en los Estados Unidos. Fue fundada en 2009 por Jay Repsel y Jason Hades. DreamWave Wrestling ganó popularidad por sus combates de lucha libre y narración de historias de alta calidad.

La empresa cuenta con una mezcla de talento local y luchadores reconocidos del circuito independiente y las principales promociones. Los eventos de DreamWave Wrestling a menudo se llevan a cabo en el Knights of Columbus Hall en LaSalle, que se conoció como el «DreamWave Arena».

Resultados Dreamwave Wrestling

DREAMWAVE Tag Team Championship Match: The Hype (Gaige Noonan & Hunter Holdcraft) vencieron a Wasted Youth (Marcus Mathers and Dyln McKay) para convertirse en nuevos campeones Connor Hopkins venció a Hartenbower Ultimo Dragon venció a Matt Cross Bobby Orlando & The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) vencieron a Zeke Zshe Enterprises LLC (Aaron Xavier, Bucky Collins & J Fowler) Bryan Keith venció a Masha Slamovich Jordan Oliver venció a Victor Iniestra DREAMWAVE Women’s Championship Qualifying Six Way Scramble Match: Brittnie Brooks retuvo ante B3CCA, Kaia McKenna, Maggie Lee, Maki Itoh y Shelly Benson DREAMWAVE Alternative Championship Match: El Hijo del Vikingo retuvo ante Alex Shelley, Gringo Loco y Flamita Golden Ticket Battle Royal: Vic Capri fue el ganador DREAMWAVE World Championship Match: Christian Rose retuvo ante Hammerstone