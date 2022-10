WWE volverá a Europa en abril de 2023

Un tal SARS-CoV-2 puso distópica pausa en las giras internacionales de WWE, tal vez demasiado larga. Pero una vez el mundo comenzó a abrirse de nuevo durante el verano de 2021, el Imperio McMahon perdió poco tiempo en volver a Europa.

El 19 de septiembre de dicho año, la «Gran W» realizó por primera vez un show fuera de EEUU bajo la era Covid, cuando hizo suya la Utilita Arena de Newcastle Upon Tyne (Inglaterra) para presentar un WWE Live, donde, entre otras cosas, Becky Lynch y Bianca Belair ocuparon el estelar.

Y esta espera parece que de algún modo fue compensada el pasado mes con Clash at the Castle, un señor PPV, el más importante producido por WWE desde SummerSlam 1992, al amparo del Principality Stadium de Cardiff (Gales). Éxito rotundo que los seguidores europeos de McMahonlandia no olvidarán.

Y esta semana, WWE ha anunciado su retorno al viejo continente tras Clash at the Castle, con cuatro fechas: 26 de abril en la Utilita Arena de Birmingham (Inglaterra), 27 de abril en la AO Arena de Manchester (Inglaterra), 28 de abril en la SSE Arena de Belfast (Irlanda del Norte) y 29 de abril en la Accor Arena de París (Francia).

Según el listado de talentos incluidos, se tratarían de house shows de la marca Raw, cuyos boletos saldrán a la venta este viernes 28 de octubre.

📣APRIL ‘23 #WWELIVE IS COMING TO THE UK, NI & France📣



Bobby Lashley, Seth “Freakin” Rollins, Bianca Belair, Finn Bálor and MANY more will be live in:



❗️BIRMINGHAM

❗️MANCHESTER

❗️BELFAST

❗️PARIS



Tickets go on sale this Friday 28th October. pic.twitter.com/8C49mlG0ZY