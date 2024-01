WWE vende última lucha de Hulk Hogan: «Tal vez me quede una»

Las leyendas nunca se retiran, dicen, aunque afortunadamente, esto es sólo una frase hecha. Eso sí, no para Hulk Hogan, quien un año afirma estar bien para calzarse las botas una vez más, y al siguiente niega encontrarse capacitado. Y el bueno del «Hulkster», entre declaración y declaración, suma ya 70 primaveras.

Las pasadas navidades, dijo esto acerca de Randy Orton, bajo entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Y apenas un par de semanas después, «The Inmortal» volvió a insinuar su regreso competitivo, en un vídeo donde se le veía en bastante buena forma.

2024 supone el 40 aniversario de la «Hulkamania», y WWE dio cuenta de ello anoche durante Monday Night Raw, con un vídeo protagonizado por el veterano «Hall of Famer», donde este deja un último mensaje al hablar de las luchas Royal Rumble que el otrora Imperio McMahon resalta vía redes sociales.

"You never know … I might have one left in me." – @HulkHogan pic.twitter.com/6AeilZAmrR