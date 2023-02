WWE tendría un plan B para suplir la ausencia de Jey Uso

Un nuevo capítulo en la historia entre Sami Zayn y Roman Reigns se desarrolló este viernes en SmackDown, con el ahora ex Uce Honorario retando al Jefe Tribal a una lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE para Elimination Chamber, la cual fue oficializada por WWE minutos después. Jey Uso, quien se había marchado en Royal Rumble sin castigar a Sami Zayn por su traición, no estuvo presente en el programa y la preocupación se apoderó de The Bloodline, considerando que tiene que defender junto a su hermano el Campeonato de Parejas SmackDown el próximo viernes ante Braun Strowman y Ricochet.

► Solo Sikoa y Jimmy Uso podrían hacer equipo

Mientras hablaba en Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que debido a la ausencia de Jey Uso, WWE podría utilizar a Solo Sikoa en su reemplazo para la defensa titular que tendrán este viernes contra Braun Strowman y Ricochet. El reconocido periodista agregó que WWE está entrenando a Solo Sikoa y Jimmy Uso para ser un equipoo con ese propósito. Es importante destacar de que Sami Zayn ya reemplazó a Jimmy Uso en su defensa titular anterior contra The Judgment Day, con la venia de Adam Pearce.

“Braun Strowman y Ricochet tienen que luchar contra The Usos la próxima semana. Entonces, eso es extraño, así que tal vez no puedan mantener fuera a Jey. Tal vez Solo, ¿pueden hacer eso? Supongo que lo establecieron en RAW, lo de Adam Pearce. Sé que Jimmy y Solo hicieron una lucha no televisada contra Gallows y Anderson anoche, así que les están dando experiencia como equipo, o al menos un combate como equipo, tal vez ahí es donde irán.”

Habrá que esperar y ver cómo WWE seguirá la historia de The Bloodline y Sami Zayn, con Elimination Chamber a menos de dos semanas. Es importante anotar que tanto Jey como Jimmy Uso podrían no aparecer en el evento debido a una prohibición instaurada por Canadá a personas con antecedentes de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol.