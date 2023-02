¿Aparecerá Jey Uso en Elimination Chamber?

Un nuevo capítulo en la historia entre Sami Zayn y Roman Reigns se desarrolló este viernes en SmackDown, con el ahora ex Uce Honorario retando al Jefe Tribal a una lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE para Elimination Chamber, la cual fue oficializada por WWE minutos después. Jey Uso, quien se había marchado en Royal Rumble sin castigar a Sami Zayn por su traición, no estuvo presente en el programa y su estatus dentro de The Bloodline todavía es incierto.

► The Usos estarían impedidos de viajar a Canadá

El futuro de los actuales Campeones Indisputables en Parejas WWE, The Usos, parece estar en peligro luego de la implosión de Bloodline en el Royal Rumble 2023, ya que ambos deberán defender sus títulos ante Braun Strowman y Ricochet la próxima semana, aunque Jimmy confía en que su hermano Jey aparecerá para cumplir con su responsabilidad.

No obstante, parece que la historia de la “desaparición de Jey” podría continuar mucho más allá de lo previsto, incluso luego de Elimination Chamber, ya que The Usos podrían no estar presentes en el evento y esta historia podría ayudar a justificar dichas ausencias.

Según un informe de Wrestling News.co, debido al historial de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol de The Usos, específicamente Jimmy, es poco probable que ambos aparezcan en Montreal, Canadá, donde tendrían negada la entrada, a menos que obtengan un permiso especial. Esto se debe a que Canadá generalmente toma estos casos de una forma mucho más seria que la mayoría de los países.

“Debido a su historial de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, a Jimmy y Jey no se les permitiría ir a Montreal, Canadá, lo que significa que si Roman Reigns va a tener un respaldo con él, la única persona que puede estar allí con él (además de Paul Heyman) es Solo Sikoa.”

Habrá que ver cómo se desarrolla la historia de The Bloodline y Sami Zayn en los próximos días, pero ciertamente esta situación migratoria podría ser un pequeño bache para su desarrollo.