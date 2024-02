WWE Speed se emitirá en X desde la primavera de 2024

Durante la conferencia de prensa del Kickoff de WrestleMania 40, WWE hizo un gran anuncio. Su nuevo programa televisivo, el cual se llama WWE Speed, estará lanzándose desde la primavera de este 2024 en la red social X, antes conocida como Twitter.

WWE y X lograron un gran acuerdo de colaboración y desde la primavera de este año, veremos un show con un par de luchas grabadas. Dichas luchas tiene una particularidad especial: las luchas tendrán un máximo de cinco minutos.

Hace varios meses, hacia finales de 2023, WWE realizó la grabación de varias luchas, seguramente par aún programa piloto. Así fue el anuncio oficial:

🚨 JUST ANNOUNCED: WWE Speed is a new weekly video series showcasing up to 5-minute matches which will be distributed exclusively on X!

Beginning Spring 2024, WWE and X will deliver the new format for high-paced timed matches showcasing your favorite WWE Superstars! pic.twitter.com/QlhCKoRUrz

— WWE (@WWE) February 9, 2024