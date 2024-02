Claudio Castagnoli explica por qué Jon Moxley, con quien comparte el Blackpool Combat Club, es un luchador distinto a todos los demás. Ya habían sido compañeros de vestidor en WWE pero hasta que formaron la facción con Bryan Danielson, William Regal y Wheeler Yuta nunca habían estado tan cerca, al menos delante de las cámaras. Se conocen al menos desde 2011, cuando estaban trabajando en FCW, donde llegaron a compartir las cuerdas en varias ocasiones, incluyendo un mano a mano.

Was Máscara Dorada 2.0 trying to out power Claudio Castagnoli? Lot of respect.

«Oye, yo no soy el papá de nadie, ¿verdad? Ese es el rol de Christian en AEW. Pero déjame decirte algo sobre Jon Moxley. Mox va a hacer lo que Mox va a hacer, y eso es él, y es genial. Eso es lo que lo hace tan especial. Es como John Wayne. Es como James Dean. Es simplemente ese tipo genial.

«No importa lo que haga, puede aparecer usando lo que sea y simplemente piensas, ‘Sí, ese tipo es genial’. No sé, esa es solo mi impresión de él. Así que hey, si quiere usar un tenedor, yo estoy como, ‘Está bien, estoy de tu lado’ [risas]«, le dice el veterano suizo a Adrián Hernández.

Esta pasada noche, los dos se unieron a Danielson contra Hechicero, Máscara Dorada y Volador Jr. en Dynamite. No solo se trata de una lucha sino de una rivalidad que está naciendo entre los luchadores de AEW y los del Consejo Mundial de Lucha Libre. De hecho, en el próximo episodio de Collision ambos lucharán contra Esfinge y Star Jr.. No están quizá en su momento más álgido pero sin duda esta historia que están contando con los guerreros de México está siendo refrescante para el BCC.

This Saturday, 2/10@TheDLCHenderson near Las Vegas

Saturday Night #AEWCollision

8pm ET/7pm CT Live on @TNTdrama

Star Jr + Esfinge vs@JonMoxley + @ClaudioCSRO

With the @CMLL_OFICIAL vs BCC battle heating up, @Esfinge_cmll + Star Jr will collide vs Mox + Claudio THIS SATURDAY! pic.twitter.com/ztIpgBMe0t

