Toni Storm: «Saraya y Ruby Soho estaban celosas»

Hoy, como «Timeless» Toni Storm, nadie lo diría, pero un día la Campeona Mundial AEW formó The Outcasts con Saraya y Ruby Soho. Ha cambiado tanto desde que se inventó a «La Eterna» que quienes no hayan vieron la evolución no entenderá cómo pasó de ser una rebelde que pintaba con spray a sus oponentes a quien es ahora. Ahí radica parte de su éxito presente. Dicho esto, durante su reciente aparición en Talk is Jericho, estuvo hablando de por qué fracasó el trío.

► El final de The Outcasts

«Sí, Saraya. En su momento fue una muy buena amiga mía, al igual que Ruby Soho. Éramos todo un trío. Tienen algún problema conmigo, pero no puedo recordar por qué. No sé cuál es su inconveniente. Supongo que estaban celosas de mi exuberancia, mi presencia general, mi je ne sais quoi. No puedo evitar ser la crème de la crème de esta industria. Naturalmente, la gente se pondrá celosa. He enfrentado eso durante toda mi carrera.

«Todos han estado celosos, celosos, celosos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Regresarán en su propio tiempo. Algún día dirán: ‘¿Sabes qué? Timeless Toni Storm es alguien que queremos tener dentro de la tienda, no fuera escupiendo hacia adentro’. Puede ser muy peligrosa. La puerta está abierta. Si desean disculparse, si desean regresar y disculparse conmigo, la puerta siempre estará abierta«, le dice Toni Storm a Chris Jericho

Cuando Jericho mencionó que Storm es la Beyoncé del grupo, Storm respondió: «No sé quién es esta Beyoncé, pero suena fantástico«.

Sería verdaderamente interesante que tanto Saraya como Ruby Soho encontraran un nuevo personaje. No como Toni Storm porque sería repetitivo pero algo completamente fresco que de una gran vuelta a sus carreras en AEW.