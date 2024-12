WWE SMACKDOWN 27 DE DICIEMBRE 2024 .— WWE presenta en vivo el último show del año 2024. Y quiere cerrar con broche de oro. Por eso, se realizará una gran lucha femenil entre talentosas luchadoras. Bianca Belair, Naomi y Bayley harán frente a la Campeona WWE, Nia Jax, Tiffany Stratton y Candice LeRae. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Amalie Arena, en Tampa, Florida.

Además de esto, Chelsea Green tendrá su celebración luego de dos semanas de haberse coronado como la Campeona de los Estados Unidos WWE.

Y, finalmente, el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, hablará acerca del brutal ataque de Kevin Owens contra la humanidad de Cody Rhodes. Un martinete que le causó grandes lesiones tanto en cuello como espalda.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► Cathy Kelley entrevistó a Naomi y Bianca Belair en backstage. Naomi expresó su gratitud por ser Campeona de Parejas junto a Belair, mientras que Belair aseguró que no olvidarán lo que sucedió con Jade Cargill.

► Bayley apareció y le preguntó a Belair si estaban bien entre ellas, a lo que Belair respondió que sí. La Campeona WWE, Nia Jax, dijo que ni ella ni su equipo tuvieron nada que ver con el ataque a Cargill y afirmó que no interfirieron con ella. Luego, Jax se burló de Tiffany Stratton y acusó a Belair de manejarse perfectamente sin Cargill, lo cual le parecía sospechoso.

► Jax insinuó que Belair estaba tratando de desviar la atención sobre su posible implicación en el ataque a Cargill, sugiriendo que Belair no podía compartir los reflectores con Cargill debido a que esta última era mejor que ella.

► Según Jax, esto habría llevado a Belair a perder el control. Jax instó a Belair a admitir lo que hizo, o de lo contrario, ella misma la obligaría a confesar.

WWE SMACKDOWN 27 de diciembre 2024 | Resultados en vivo | Bianca Belair, Naomi y Bayley vs. Nia Jax, Tiffany Stratton y Candice LeRae ►1- Bianca Belair, Naomi y Bayley vs. Nia Jax, Tiffany Stratton y Candice LeRae El combate comenzó con un intercambio parejo entre Bianca Belair y Candice LeRae, mientras Tiffany Stratton evitaba la acción retirándose al exterior. Bayley, Naomi y Belair aprovecharon para lanzarse sobre Jax, Stratton y LeRae fuera del ring, ganándose los aplausos del público. De regreso al cuadrilátero, Belair tomó el control con tacleadas de hombro y golpes contra Jax en la esquina, relevando luego a Naomi, quien conectó patadas voladoras antes de sufrir un rompe espinas dorsal de Jax. Naomi y Belair ejecutaron un doble suplex sobre LeRae, seguido de moonsaults consecutivos que casi les dieron la victoria. Jax regresó al combate con una guillotina sobre Belair, pero no logró el conteo definitivo. Stratton intervino para evitar que Belair diera el relevo, pero un codazo le abrió paso a Bayley, quien entró con fuerza con un rodillazo a LeRae. La acción continuó con relevos y maniobras destacadas, como el Bulldog Tornado de Naomi a LeRae. El caos se desató cuando las seis luchadoras comenzaron a pelear simultáneamente. Stratton intentó cobrar su maletín Money in the Bank, pero LeRae se lo arrebató, iniciando una acalorada discusión. Esto distrajo a LeRae, permitiendo que Naomi la atacara y lograra el conteo de tres para sellar la victoria de su equipo. El Final Rear View de Naomi. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha femenil.

Contras NAda malo para destacar.