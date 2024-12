AEW RAMPAGE 27 DE DICIEMBRE 2024 .— Éste es el episodio número 177 de AEW Rampage, y también es el último, dado que con el nuevo acuerdo entre la empresa de Tony Khan y WBD, para el próximo año sólo se mantendrán Dynamite y Collision. Por esa razón es un episodio histórico, y entre otras luchas tendremos un mano a mano entre la mera mera Thunder Rosa y Leila Grey. La tijuanense es la actual contendiente #1 al Campeonato Mundial Femenil AEW, título que le disputará este sábado, en Worlds End, a Mariah May, y esta lucha con Grey es la última etapa en su preparación para ese importante encuentro. La acción de AEW Rampage se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

En el turno estelar, veremos al actual Campeón Mundial ROH, Chris Jericho (acompañado de Big Bill) en una lucha no titular ante Anthony Bowens (con Max Caster).

En otra lucha no titular, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, los espectaculares Private Party (Zay y Quen) se medirán con Alec Price y Leo Sparrow.

Además, Hook enfrentará a Nick Wayne (con Christian Cage, Kip Sabian y Mother Wayne).

AEW Rampage 27 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro