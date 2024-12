Gabe Kidd: «Tony Khan es un maldito idiota»

El siempre polémico Gabe Kidd, actual Campeón de Peso Abierto de NJPW STRONG, dispara verbalmente contra Tony Khan, el presidente de AEW. El luchador de 27 años de Inglaterra ha hecho varias apariciones en la casa Élite pero en ningún momento ha dicho nada bueno de ella.

Embed from Getty Images

► No tiene ningún problema en decirlo

“No me importa una mi*rda si AEW quiere contratarme. ¿Para qué? ¿Para presentarme en televisión, ser el nuevo juguete de Tony? ¿Salir en Dynamite, tener un par de combates y luego pasar 23 semanas en el catering sin hacer nada, volando a Toledo, Ohio, para qué? ¿Un show frente a una audiencia que ya ha visto cinco horas de lucha libre? No tengo ningún interés en eso. Para mí, la lucha libre es mi profesión, pero significa más para mí que para estos tipos, y creo que ya es hora de que alguien de New Japan dé un paso al frente y tenga algo de malditos c*jones.

«Nos están humillando y tratando como basura en el resto del mundo de la lucha libre por ser profesionales. Así que tal vez sea hora de ser un poco menos profesional. Tal vez sea hora de hablar un poco de mierda, y si tienen algo que decir al respecto, que vengan a hablar conmigo. No tengo ningún problema en llevar a Tony Khan a nuestra oficina y decirle cómo son las cosas. No tengo problema en leerle la cartilla y decirle qué idiota de mi*rda es. Así que eso es todo», expresa en el canal de YouTube de NJPW.

Camino a Wrestle Dynasty, donde va a verse las caras ni más ni menos que con la estrella Kenny Omega, así como también pensando en lo que pueda pasar en Forbidden Door 2025, Gabe Kidd es una de las principales fuerzas con las que cuenta «The King of Sports».