¿Recuerdan aquella vez que el actual Campeón Intercontinental apareció en un evento no televisado en Osaka, Japón, en 2017, enmascarado? Fue una imagen bastante interesante del fenomenal y muchos creyeron que podría utilizarla más a menudo, pero nunca volvió a hacerlo. Con esto mismo tiene relación el hecho de que WWE rechazó idea de AJ Styles para su combate contra The Undertaker en WrestleMania 36.

En un reciente directo en su canal de Twitch, el monarca hizo esta revelación contando que quería utilizar un atuendo especial en su lucha en el magno evento contra El Enterrador pero debido a los cambios que tuvieron que hacer en la misma finalmente no se dio la oportunidad.

"Tengo una máscara que de verdad me gustaría poder utilizar aquí en WWE. Incluso tenía el momento perfecto para hacerlo. Sería genial haberlo hecho contra The Undertaker. Pero ya sabemos cómo acabó eso. No tuvimos la oportunidad de hacer algo así debido a los cambios que tuvimos que hacer. Ya saben que no hubo grandes entradas.

"Eso fue lo que extrañamos de WrestleMania. Esas entradas y esos atuendos. Quiero decir, todos tienen su momento cuando se trata de una ocasión como esa. Consigues un nuevo atuendo estríctamente para WrestleMania. Es un gran asunto y todos tienen entradas increíbles. Esperaba tener una excelente, aunque no voy a revelar cómo iba a ser".