WWE Raw: The Vision destrozó a Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee

Esta noche en WWE Raw, vimos cómo Austin Theory se enfrentó a la leyenda del ring, Rey Mysterio, en mano a mano. Esto, después de que Adam Pearce cediera ante «los grandes dotes negociadores» de Paul Heyman.

No solo Pearce le levantó la suspensión a Bron Breakker, sino que todos los miembros de The Vision, incluyendo Bronson Reed y Logan Paul, estarán en el Royal Rumble varonil 2026.

► Momentos clave

Rey Mysterio mandó a volar con una corbata a Theory, pero este le respondió con un codazo. Luego, Theory le hizo una tremenda variante de Codebreaker y puso en un candado al cuello a Mysterio, dejándolo en aprietos.

Theory le dio un derechazo a Mysterio, luego, le intentó hasta quitar la máscara, pero el réferi Rod Zapata se lo impidió en dos ocasiones.

Mysterio le dio un pisotón al pie, luego con patadas voladoras lo mandó contra las sogas y allí Theory logró salirse del encordado antes del 619, pero Mysterio való y aunque Theory lo tomó en el aire, con una Frankesteiner logró arrojar de cabeza contra el poster a Theory.

Penta y Dragon Lee intentaron golpear a Theory, Logan y Bronson se distrajeron y Mysterio voló desde la barricada con un sentón para hacer caer a Theory, luego, le dio un golpe en la nuca a Bronson antes de meterse al ring: «¡Por pendejo!»

El réferi revisó a Rey Mysterio, quien se tomaba el abdomen, pero pudo continuar la lucha. Theory se metió y de una Rey lo arrojó fuera del ring, pero, Theory bloqueó otra frankesteiner y logró arrojar de cabeza contra las escaleras metálicas a Rey.

Theory le hizo un tremendo slam a Rey, este con una corbata lo mandó a volar y le dio derechazos a la cabeza en el esquinero. El final llegó cuando Theory le dio un pisotón a mysterio y logró obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, The Vision atacaron brutalmente a Dragon Lee y Penta. Rey Mysterio se tomó su hombro y no recibió un ataque, por lo que podríamos estar ante una posible lesión. Habrá que estar pendiente.