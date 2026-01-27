Alpha Academy gana el combate para retar al Campeonato Mundial de Parejas

El combate fatal a cuatro esquinas por una oportunidad a el Campeonato Mundial de Parejas reunió a Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa), Los Americanos (Bravo y Rayo Americano), American Made (Brutus y Julius Creed, con Ivy Nile) y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods, con Grayson Waller) en un intenso combate.

Kofi Kingston y Bravo abrieron las acciones con un intercambio ágil que terminó con ambos de pie tras varios movimientos ágiles. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que los relevos constantes y las interrupciones llevaron rápidamente la lucha a ringside, donde los equipos comenzaron a alternarse el control.

Brutus y Julius Creed impusieron su fuerza expulsando a todos sus rivales del ring, destacando la Brutus Bomb sobre el grupo y el castigo posterior a Akira Tozawa. Los Creed aislaron al japonés con relevos continuos ataques buscando eliminarlo del combate.

Los Americanos se sumaron al castigo sobre Tozawa con ataques coordinados, mientras The New Day aprovechaba cualquier oportunidad para intervenir y romper conteos, manteniendo el combate completamente abierto.

Tozawa fue clave al lanzarse con vuelos consecutivos y neutralizar a varios oponentes, mientras Alpha Academy recuperaba el control del combate en el momento más crítico.

► Momentos claves

Grayson Waller intervino, pero Jey Uso (que estaba en la mesa de comentaristas) lo neutralizó, Alpha Academy ejecutó su ofensiva final. Otis derribó a Julius Creed y Akira Tozawa conectó un diving senton definitivo para asegurar la cuenta de tres y la victoria.

►¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Alpha Academy se convierte en el equipo retador oficial por el Campeonato Mundial de Parejas, aunque todavía no hay fecha confirmada para su enfrentamiento ante The Usos.