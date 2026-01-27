RHIYO y Stephanie Vaquer se imponen a The Judgment Day

Las Campeonas de Parejas y la Campeona Mundial decidieron unir fuerzas contra The Judgment Day, quienes se han puesto frente a las tres, buscando quitarle los títulos.

De esta forma, Rhea Ripley, Iyo Sky y Stephanie Vaquer se enfrentaron a Roxanne Perez, Raquel Rodriguez y Liv Morgan, en un duelo bastante caótico.

Roxanne y Iyo comenzaron el combate con intercambio de provocaciones y golpes rápidos. Sin embargo, The Judgment Day tomó el control por instantes.

Iyo logró escapar para dar el relevo a Vaquer, quien entró con agresividad, derribando a Liv Morgan y conectando varios castigos. Sin embargo, Raquel Rodriguez cortó su impulso con una patada directa y, junto a Perez y Morgan, centró el ataque en la chilena, castigándola con relevos constantes y múltiples intentos de cuenta.

Stephanie resistió bajo presión y, tras un momento crítico, consiguió escapar para acercarse a su esquina. The Judgment Day intentó impedir los relevos, atacando también a Ripley e Iyo en ringside, pero Sky finalmente logró ingresar para cambiar el ritmo del combate.

Momentos claves

El combate se descontroló por completo, con todas las luchadoras involucradas. Vaquer neutralizó a Raquel con un ataque aéreo en ringside, mientras Sky conectó un Missile Dropkick clave. En el centro del ring, Ripley aprovechó el momento para ejecutar un Riptide sobre Roxanne Perez y asegurar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria refuerza la alianza entre RHIYO y Stephanie Vaquer, mientras que The Judgment Day vuelve a quedar corto, especialmente en su carrera por los títulos, por lo que podría haber problemas en este equipo.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

