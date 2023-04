WWE quería presentar a Mansoor como responsable del 9/11

Vince McMahon y WWE se enfrentan a una nueva demanda. El futuro exdueño de WWE (dado que la venta de la compañía a Endeavor solamente se hará oficial a finales de año), Annelise Gilbert y Mike Leonard de Bloomberg han revelado que tanto McMahon como WWE y otros ejecutivos de la empresa, fueron demandados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de New York, pasado lunes.

El motivo de la demanda es que se acusa a WWE de discriminación y de haber tomado represalias en contra de una exguionista de la empresa, de raza negra, quien asegura que se negó a que se utilizara “jerga estereotipada, racista y ofensiva” en los guiones de las promos y las rivalidades de luchadores negros, incluidos Bianca Belair y Apollo Crews.

Esta exguionista de WWE se llama Britney Abrahams y está colocando ante la palestra pública a WWE, debido a sus fuertes acusaciones. Abrahams asegura que se quejó en múltiples ocasiones de que sus demás colegas, guionistas creativos de WWE, estaban utilizando lenguaje racista y discriminatorio en sus historias y promos, pero que no le hicieron caso y, además de ignorar sus quejas, fue despedida.

Asegura que para su despido se utilizó como pretexto el haberse llevado a su casa, sin permiso, una silla de acero adornada con temática de una WrestleMania pasada. La acusación más fuerte que se ha conocido hasta el momento, es que el hoy Vicepresidente Creativo de SmackDown, Ryan Callahan, propuso hacer que Mansoor, proveniente de Arabia Saudita, fuera revelado en pantalla como el terrorista que estuvo detrás de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York de 2001, recordados como el 9/11. La demanda describe así la situación, ocurrida en noviembre de 2021:

“A la demandante, Britney Abrahams y a Kyla Sylvers, las dos únicas guionistas de color negro en el equipo, se les pidió proponer una historia de un triángulo amoroso entre Ángel Garza, Aliyah y Mansoor, estos dos últimos siendo musulmanes.

“Ellas dijeron que la historia podría girar en torno a que Mansoor tenía un secreto que estaba escociendo de Aliyah. Ryan Callahan sugirió que dicho secreto fuera que Mansoor estaba detrás de los atentados del 9/11, lo cual incomodó a Sylvers y a Abrahams, la denunciante, y se generó una discusión porque ellas quisieron cambiar de tema, pero Callahan les recordó que él era el líder del equipo creativo”.

Callahan fue contratado en octubre de 2014 como guionista y productor televisivo de WWE, participando en distintos shows. En diciembre de 2016 fue ascendido a guionista creativo líder de Raw, pero en septiembre de 2019 fue despedido luego de algunos altercados con sus colegas y de ser catalogado como una persona “difícil para trabajar”.

Sin embargo, en junio de 2020 fue recontratado y se desempeñó como líder creativo de SmackDown hasta febrero de 2023, mes en donde fue promovido a Vicepresidente Creativo de SmackDown.

Ryan Callahan who’s name has been involved with a lot of the daunting details in the current lawsuit is, as of today, the Vice President of WWE #SmackDown.

Previously was fired as RAW’s lead writer in 2019 after reportedly being classed as ‘too difficult to work with’. pic.twitter.com/c1JkoRG77b

— Wrestle Ops (@WrestleOps) April 26, 2023