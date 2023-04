Netflix estrenará documental “McGregor Forever”

La estrella de la UFC Conor McGregor aparece en una nueva serie que documenta la recuperación de su espantosa fractura, que se estrena en Netflix el próximo mes.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) se rompió la tibia inferior izquierda y el peroné en una primera ronda TKO derrota a Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021. Un enfurecido McGregor lanzó amenazas a Poirier antes de ser retirado en camilla para ser operado de urgencia.

Casi dos años después, los aficionados podrán revivir la lesión de McGregor y los momentos posteriores en “McGregor Forever”, una serie documental que se estrenará el 17 de mayo en Netflix. En ella, McGregor habla desde la cama del hospital y admite que su adrenalina estaba al máximo y que temía que su carrera pudiera haber terminado.

Echa un vistazo al tráiler a continuación por cortesía del twitter de McGregor:

You heard it here first. My brand new documentary series McGregor Forever, is coming to @Netflix on May 17! The only place to hear my true story, which is only getting started! pic.twitter.com/BXzlY5WJnG

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2023