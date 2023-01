Tony Khan no es solo el propietario de All Elite Wrestling sino de otras compañías en otros deportes, como el Fulham en la Premier League de fútbol o los Jacksonville Jaguars en la NFL. El primero probablemente no obtenga ningún título esta temporada, acaban de ascender a la primera división inglesa, aunque están haciendo una campaña realmente sorprendente, hasta el punto de que son considerados la revelación de la misma. Por otro lado, el segundo acaba de clasificarse para los play-off que dan acceso a la Super Bowl LVII ganando el Título Divisional de la AFC Sur.

► WWE, Tony Khan y los Jacksonville Jaguars

Todavía es pronto y en realidad especular con ello no tiene sentido pero de alguna manera nos vemos obligados a ello por una reciente publicación del ex WWE James Ellsworth en redes sociales en la que se pregunta si la compañía McMahon le enviaría al equipo de fútbol americano un cinturón de campeón diseñado especialmente para ellos, como es costumbre, aún siendo Tony Khan su propietario. La WWE lo hace no solo con este deporte sino también con la NBA, entre otros. Quienes ganan la liga, reciben ese regalo. Y si finalmente son los Jacksonville Jaguars…

If the #Jaguars win the #SuperBowl #WWE will send them a belt right? — James Ellsworth (@realellsworth) January 8, 2023

“Si los Jaguars ganan la Super Bowl, WWE les enviará un cinturón, ¿verdad?“.

Hay quienes bromean con que si el chiste está en el envío del cinturón o en que los Jaguars ganen el campeonato. O con que podrían enviarles el Campeonato 24/7. Por otro lado, volviendo a Tony Khan, a continuación lo vemos festejando la victoria:

¿Pensáis que WWE le enviaría el cinturón a los Jacksonville Jaguars?