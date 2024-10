WWE NXT competirá con AEW Dynamite desde la antigua ECW Arena

En una guerra menos trascendental aunque igualmente enconada, 24 horas después de las elecciones para elegir presidente o presidenta de los Estados Unidos de América, WWE y AEW competirán una vez más por los ratings a través de NXT y Dynamite.

Si la última batalla vio al programa de los Élite emitirse un martes, esta vez será el otrora Imperio McMahon el que cambie de día su show de los martes, evitando ese señalado 5 de noviembre para situarse el miércoles 6.

Y tras un breve paréntesis de incógnita sobre la sede del episodio, hoy WWE la ha hecho oficial: NXT emanará por primera vez desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), antigua ECW Arena, donde además de aquella extinta promotora, han celebrado eventos ROH, TNA o sin ir más lejos Stardom, este pasado abril. La última vez que WWE recaló allí fue en junio de 2006, cuando presentó un house show bajo la entonces revivida marca ECW.

Con tal anuncio, WWE buscará ofrecer mucha competencia a AEW, y la empresa apela aquí al fan de la escena independiente, sabedora de que supone un nicho clave en la audiencia de los Élite. Al momento de escribir esta nota, el capítulo de NXT que nos ocupa carece de luchas en su cartel.

Mientras, AEW tomará un recinto mucho menos célebre, la SNHU Arena de Manchester (New Hampshire, EEUU), si bien WWE la ha utilizado en multitud de ocasiones durante las dos últimas décadas, cuando se denominaba Verizon Wireless Arena.

Por ahora, AEW no ha anunciado todavía ningún combate para esta edición de Dynamite.

