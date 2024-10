El miembro del Salón de la Fama Kevin Nash cree que Triple H habría salido de WWE si Vince McMahon se hubiera quedado y mantenido el control creativo. La pregunta sería: ¿a dónde? No cabe duda de que «The Game» podría abrirse muchas puertas pero todo lo que sabemos de él tiene relación con la lucha libre de una manera u otra. Además de que tampoco parece tan claro que lo que plantea «Big Daddy Cool» fuera a suceder, aunque él lo conoce bien.

Embed from Getty Images

► Kevin Nash de Triple H y Vince McMahon

«Mi opinión es, simplemente, ‘¿Quién es el mejor de todos los tiempos?’ Sin duda, está el 1A y el 1B, ya sea que seas fan de Flair o de Hogan, y luego está el tipo del aspecto comercial. Yo diría que la mejor carrera de cualquiera sería la de Triple H, desde todos los puntos de vista del negocio. No hay comparación. Creo que una de las razones es que… porque él es tan bueno en lo que hace a diario, en cuanto puso las manos en los controles, todo cambió, y el producto fue como de noche a día. Vince [McMahon] casi intentó detenerlo, y pasaron por todo ese lío otra vez. Creo que en ese momento, si no hubiera salido como salió, creo que él [Triple H] habría renunciado. Steph [McMahon] ya lo había hecho. [Sean Oliver preguntó si Nash se refería a que McMahon se quedó y retomó el control creativo.] Sí. Nunca tuvimos esa conversación, pero conozco a Paul. Simplemente pensé, ‘Caray, hombre.’ Pero escuché algunas otras cosas, he hablado con Paul sobre otras cosas, así que sé información que me hizo sentir muy bien cuando supe cómo se sentían, Endeavor, sobre Paul», comenta el veterano en Kliq This.

Embed from Getty Images